Norveç ekibi Viking FK, Alman devi Bayern Münih karşısında Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir puan alırken Bayern Münih yöneticisi Max Eberl, Zlatko Tripic hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Tecrübeli forvet, Viking FK’nin geri dönerek 3-3’lük çarpıcı bir beraberlik elde ettiği mücadelenin merkezindeydi. Bu sonuç, Bundesliga devini sarstı.

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Kane ve Laimer, Tripic'in hareketlerine tepki gösterdi

İngiltere kaptanı Harry Kane, Tripic'in maçı oynama biçiminden duyduğu rahatsızlığı ilk dile getirenlerden biriydi. Son düdüğün ardından konuşan Bayern forveti, rakibinin maça yönelik taktiksel yaklaşımına üstü kapalı bir övgüde bulundu. Kane, tecrübeli oyuncuyu “serbest vuruş almaya çalışmayı, yerde yuvarlanmayı ve zaman geçirmeyi seven akıllı bir oyuncu” olarak tanımladı. Stavanger'daki hareketli karşılaşmada Norveç ekibinin, dünyanın en iyi bitiricilerinden birini sinirlendirmeyi başardığı açıktı.

Tecrübeli Tripic ise eski Tottenham oyuncusundan gelen eleştirilerden etkilenmiş görünmüyordu. Aksine, bu sözleri bir övgü olarak kabul etti ve Bayern düzeyindeki bir takımla aradaki farkı kapatmak için böyle taktiklerin gerekli olduğunu söyledi. Gazetecilere, “Kane'in beni böyle tanımlaması güzel. Kendisi bu konuda inanılmaz iyi ve bunun ne kadar kurnazlık gerektirdiğini biliyor. İşlerini çok kolaylaştırmamalıydık ve bu konuda sınırları zorladık” dedi.

Konrad Laimer de özellikle Tripic'le yaşadığı fiziksel temasın ardından hakemin kararlarını anlamakta güçlük çekti. Avusturyalı orta saha oyuncusu, Viking'in yıldızının kart görmeden sahada kalmasını şans olarak değerlendirdi. Laimer, Bild'e, “Sanırım eliyle kafama vurdu. O anda bunun kesinlikle kart olduğunu düşündüm. Hakem zaten yalnızca istediği pozisyonlarda düdük çaldı ama bu başka bir konu” dedi. Bayern cephesinin haksızlığa uğradığı hissi belirgindi; takım, kendisinden daha zayıf görülen rakibinin fiziksel ve psikolojik yaklaşımıyla başa çıkmakta zorlandı.

Kırmızı kart gerilimi Bayern'in öfkesini artırdı

Gerilim, Michael Olise'nin yer aldığı ve Fransız kanat oyuncusunun oyundan atılmasıyla sonuçlanan bir pozisyonda doruğa çıktı. Tartışmanın merkezinde yine Tripic vardı. Önce Olise'nin formasını çekti, ardından Bayern oyuncusu topu Norveçli futbolcunun yüzüne atarak karşılık verdi. Bu düşüncesiz hareket, maçın son bölümünü on kişi oynamak zorunda kalan Vincent Kompany'nin takımına pahalıya mal oldu. Olay, Viking'in altı kez Avrupa şampiyonu olan rakibinin ritmini nasıl bozduğunun en açık örneğiydi.

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Bayern sportif direktörü Max Eberl, maç sonrasındaki açıklamalarında özellikle sert ifadeler kullanarak kırmızı karttaki rolü nedeniyle Tripic'i hedef aldı. Eberl, oyuncularının planlı bir provokasyona kapıldığını öne sürdü. Sky Sport'a konuşan Eberl, “Sahada tam bir pislik gibi davrandı. Maçı kazanmak istiyordu ve biz de kendimizi provoke ettirdik. İstediğini elde etti” dedi. Sportif direktörün sözleri, Norveç'te maçın gidişatına ilişkin Bayern yönetimindeki derin öfkeyi ortaya koydu.

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Vincent Kompany, rakibin taktiklerinden rahatsız olsa da disiplinsizliği nedeniyle kendi oyuncusunu da suçladı. Belçikalı teknik direktör, Olise'nin “aptalca hareketini” eleştirdi ve genç kanat oyuncusunun hatasının gayet farkında olduğunu belirtti. Kırmızı kart maçın seyrini değiştirdi ve Viking'e, sonunda Haugen'le bulduğu geç beraberlik golü için yüklenme fırsatı verdi. Kompany açısından bu, Avrupa'nın üst düzey müsabakalarında deplasmanda oynamanın psikolojik gerekliliklerine dair ağır bir dersti.

Tripic, zayıf görülen taraf olmanın tadını çıkarıyor

Bayern cephesinden gelen sert tepkilere rağmen Tripic, yaratılmasına katkıda bulunduğu kargaşadan keyif almış görünüyordu. Olise'nin yaşadığı hayal kırıklığının, Viking'in savunma planıyla etkisiz hâle getirilmesinden kaynaklandığını öne sürdü. Forvet oyuncusu, kırmızı kart pozisyonunu değerlendirirken “Onu biraz kızdırdık” dedi. Tripic, doksan dakika boyunca konuk takımın mensuplarından gördüğü düşmanca tepkiye değinerek gecenin herkesin tepki gösterdiği ismine dönüştüğünü kabul etti.

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İlk golün kritik asistini yapan tecrübeli hücum oyuncusu, kendisine yöneltilen tepkileri esprili bir dille anlatarak geceyi noktaladı. Ortamın o kadar gergin olduğunu, maç bittikten sonra Bayern'in yıldızlarından uzak durmayı tercih ettiğini ima etti. “Çoğu kişi bana küfretti. Forma değiştirmek için Bayern soyunma odasına girmeye cesaret edemedim” diyen Tripic, kulübünün tarihine geçecek gecedeki performansından memnun olduğunu gülerek gösterdi.

Bu beraberlikle Bayern Münih, ilk maçlarının ardından dört puana ulaştı. Viking ise puan tablosundaki ilk puanını aldı.