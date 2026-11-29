Reklam

Schalke, Paderborn karşısında 1-8'lik hezimete uğradı. Bir gün sonra ikinci takımı da ağır bir yenilgi aldı.

FC Schalke 04'ün Bundesliga'da SC Paderborn'a 1-8 yenilmesinden bir gün sonra Schalke'nin ikinci takımı da Paderborn karşısında ağır bir yenilgi aldı.

Schalke'nin ikinci takımı, Regionalliga West'te Paderborn II'ye 5-1 (2-0) mağlup oldu. Bayern'in eski genç yeteneği Oliver Batista Meier, S04'ü neredeyse tek başına dağıttı. Yazın takıma katılan oyuncu, Paderborn'un ikinci takımı adına üç gol attı (17. dakikada penaltıdan, 33. ve 60. dakikalarda).

Paderborn'un diğer gollerini Albert Millgramm (78.) ve Luka Duric (83.) kaydetti. Schalke'nin tek golünü ise Türkiye U20 millî takım oyuncusu Ayman Gulasi (47.) attı. Regionalliga West puan tablosunda Paderborn II altıncı sıraya yükselirken Schalke'nin ikinci takımı, 18 maç sonunda 12. sırada yer aldı.

Reklam Reklam

Bir gün önce Schalke'nin A takımı da Paderborn karşısında ağır bir yenilgi almıştı. Schalke'nin 1-8 (0-3) kaybettiği maçın ardından normalde iyimserliğini koruyan S04 teknik direktörü Miron Muslic bile çaresizliğini dile getirdi.

Related Topics

"Bu bir utanç ve büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Pek çok Schalke taraftarını fena hâlde utandırdık" diyen Avusturyalı teknik adam , oyuncularını da sert sözlerle eleştirdi: "Takım, son bir buçuk yılda birlikte büyük emek vererek kurduğumuz şeyi hızla yıkıyor. Şu anki hâlimizle Bundesliga seviyesinde değiliz."

Getty Images

Schalke'nin hezimeti sonrası Miron Muslic'in sözlerine eleştiri

Üst üste dokuzuncu resmî maçta da galibiyet alamayan Schalke'nin derinleşen krizi, daha kötü bir zamana denk gelemezdi. Schalke, Paderborn karşısında tek maçta bu sezon şimdiye kadar attığından daha fazla gol yedi. Üstelik üç yıl sonra Borussia Dortmund ile oynanacak ilk Ruhr derbisine yalnızca bir hafta kala, Eylül 2020'de Bayern'e 8-0 kaybettiği maçtan bu yana en ağır yenilgisini aldı.

Reklam

Son haftalarda takımını sürekli savunan Muslic, bu kez oyuncularını sert biçimde eleştirdi. 44 yaşındaki teknik adam, "Teknik ekip olarak ne denersek deneyelim sonuç vermiyor" diye yakındı: "Loris Karius dışında kimse performansının sınırına ulaşamıyor. Takımın lider oyuncularından hiçbiri takıma liderlik edemiyor."

Schalke teknik direktörünün bu sert sözleri herkes tarafından iyi karşılanmadı . Eski Bundesliga futbolcusu Stefan Schnoor, Sport1'deki Doppelpass programında "O röportajın ardından onu hemen görevden alırdım" dedi. Schnoor, bu görüşünü Muslic'in sert çıkışı sırasında kendisinin de açıkça kabul ettiği çaresizliğine dayandırdı.

Reklam

Schnoor, tartışmalı görüşünü şöyle açıkladı: "Özetle şunu söyledi: 'Sezon başından beri teknik ekibimle birlikte elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama takım bunları benimsemiyor.'"