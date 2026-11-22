Boca Juniors, Atletico Mineiro'yu 2-0 yenerek Copa Sudamericana'yı üçüncü kez kazanan ilk takım oldu. Leandro Paredes bir hayalini gerçekleştirirken Juan Roman Riquelme başkan olarak ilk uluslararası kupasını kazandı. Barranquilla'daki zafer, kulübün kıtasal düzeydeki 18 yıllık kupa hasretine son verdi.

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Paredes kutladı, Riquelme ilk şampiyonluğuna ulaştı

Boca Juniors, Barranquilla'daki Estadio Metropolitano Roberto Melendez'de Atletico Mineiro'yu 2-0 yenerek Copa Sudamericana'yı üç kez kazanan ilk takım oldu. Santiago Ascacibar 16. dakikada gol perdesini açtı, Miguel Merentiel ise ikinci yarının üçüncü dakikasında fileleri havalandırdı.

Bu zafer, Boca'nın 2008'deki Recopa'dan bu yana süren 18 yıllık uluslararası kupa hasretini bitirdi ve kulüp başkanı Juan Roman Riquelme'ye yönetici olarak ilk kıtasal şampiyonluğunu getirdi. Futbolculuğunda Boca'nın 10 numaralı formasıyla üç Copa Libertadores şampiyonluğu kazanan Riquelme, şimdi de yönetici locasından Boca Juniors'la kıtasal bir kupa sevinci yaşıyor.

Paredes, kulübüne döndükten sonra hayalini gerçekleştirdi

Leandro Paredes, kulübe dönüşünün ardından Boca'nın mücadelesine kaptanlık edip takımı sürükledi. 2026'daki CONMEBOL müsabakalarında 791 isabetli pas, hücum bölgesine 234 pas ve rakip hatları aşan 212 pasla bu kategorilerin her birinde ilk sırada yer aldı. Final düdüğünün ardından ESPN'e konuşan Paredes, Boca Juniors'a dönüp kupa kazanmanın kendisinde yarattığı duyguları paylaştı.

“Bir hayalimi gerçekleştirdim,” diyen Paredes, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir şampiyonluk kazanabilmenin hayalini hep kurdum. Kulübe yalnızca teşekkür edebilirim. Çocuklarıma, aileme ve arkadaşlarıma teşekkürler. Küçüklüğümden beri bana rekabet etmeyi ve mümkün olan her şeyi kazanmayı öğrettiler. Kazanmayı ve mücadele etmeyi seviyorum. Önemli şeyler başarabildiğim için şanslıyım.”

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Riquelme'nin yıl ortasındaki hamleleri ve Villa'nın katkısı

Copa Libertadores D Grubu'nu üçüncü sırada bitiren Boca, haziran ayında Riquelme'nin liderliğinde yön değiştirdi. Eski takım arkadaşı Rodolfo Arruabarrena teknik direktörlüğe getirildi; Barranquilla'da Merentiel'in ikinci yarıdaki golünün asistini yapan Sebastian Villa'nın da aralarında bulunduğu oyuncular kadroya katıldı. Mart ayındaki CONMEBOL grup kurasında Riquelme, kıtasal futbolun yarattığı heyecandan söz etmişti: “Copa'da oynamak hem takımda hem de taraftarlarımız arasında her zaman heyecan yaratıyor.”

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Villa da sevincini dile getirdi. Boca'nın finale giden yolda O'Higgins, Deportivo Recoleta, Sao Paulo ve Vasco da Gama'yı geçmesine katkı sağlayan Villa, ESPN'e şunları söyledi: “Çok mutluyum. Tanrı'ya şükür, bana fırsat veren kulübe dönüşüm gerçekleşti. Büyük bir heyecanla ve şampiyonluk isteğiyle geri döndüm. Üst üste iki şampiyonluk kazandım.”

2027'de Libertadores'a dönüş ve Recopa maçı

Copa Sudamericana şampiyonluğu, Boca'ya 10.000.000 ABD doları tutarında şampiyonluk ödülü ve eleme turları oynamadan 2027 Copa Libertadores grup aşamasına doğrudan katılım hakkı getirdi. Boca ayrıca Palmeiras ile Estudiantes de La Plata arasında 28 Kasım'da oynanacak Libertadores finalinin galibiyle 2027 Recopa'da karşılaşma hakkı kazandı.

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Villa'nın yakın zamandaki yerel şampiyonluğunun yanı sıra Arjantin Kupası ve ulusal ligdeki mücadele de devam ederken Riquelme ile Paredes, yoğun geçecek bir başka sezonun zeminini hazırladı.