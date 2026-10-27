İsviçre, sahte COVID-19 aşı belgelerine ilişkin tartışmalı soruşturmanın ardından Granit Xhaka ve Breel Embolo’nun milli takıma dönüşünü resmen duyurdu. İsviçre Futbol Federasyonu (SFV) ikilinin 2022’deki eylemlerini incelerken, iki oyuncu son milli maç dönemlerinde kadro dışında bırakılmıştı.

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Soruşturma tamamlandı, oyuncular kadroya döndü

İsviçre Futbol Federasyonu, hem Xhaka'nın hem de Embolo'nun kasım ayından itibaren yeniden kadroya seçilebileceğini doğruladı. Karar, küresel salgın sırasında sahte sağlık belgelerinin edinilmesine ilişkin kapsamlı bir soruşturmanın ardından alındı. Deneyimli orta saha oyuncusu Xhaka, daha önce İskoçya, Slovenya ve Kuzey Makedonya'ya karşı oynanacak ekim ayındaki Uluslar Ligi maçlarında forma giymemek üzere SFV ile anlaşmıştı. Sunderlandlı oyuncunun kadrodan uzak kaldığı bu dönem, 2022 yılında seyahat edebilmek ve profesyonel müsabakalara katılabilmek için sahte bir belge edindiğini itiraf etmesinin ardından geldi.

Atlanta United forveti Breel Embolo da belge olayındaki rolünün netleşmesi üzerine eylül ayının ilerleyen günlerinde kadro dışı bırakılarak benzer bir disiplin yaptırımıyla karşı karşıya kaldı. SFV, konunun çözüme kavuşmasına ilişkin resmî açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “SFV, iki vakayı kapsamlı biçimde inceledi ve hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından, sportif sonuçlar da (eylül ve ekim aylarında kaçırılan dört millî maç) dikkate alındığında oyuncuların geri dönüşünün makul olduğu sonucuna vardı.”

Para cezaları ve kaptanlığın devamına ilişkin karar

Her iki oyuncu da millî takım kariyerlerine devam edebilecek olsa da hukuki sürecin önemli mali sonuçları oldu. Xhaka ve Embolo'nun her birine, yaklaşık 181.225 dolara karşılık gelen 150.000 İsviçre frangı tutarında ertelenmiş para cezası verildi. Bu ceza iki yıllık bir denetim süresine bağlı; dolayısıyla oyuncuların tutarın tamamını ödememek için başka bir hukuki sorun yaşamaması gerekiyor. Xhaka, pişmanlığını açıkça dile getirerek davranışının sorumluluğunu kamuoyu önünde üstlendi ve olayı “bir hata” olarak nitelendirdi. Oyuncu, tartışmaları geride bırakmak istiyor.

Olayın niteliğine rağmen SFV, Xhaka'nın kaptanlık pazubandını korumasına karar verdi. Federasyon, takımın liderliğine ilişkin nihai kararın oyunculara ve teknik direktör Murat Yakin'e ait olduğunu açıkladı. ESPN'e göre Yakin ve ekibi, deneyimli oyuncunun sahada takıma liderlik etmeye devam etmesini oybirliğiyle istedi. Soyunma odasından gelen bu destek, federasyonun kaptanlık konusunda mevcut durumu koruma kararında belirleyici bir etken oldu.

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Kasım ayındaki maçlar ve Uluslar Ligi'ndeki durum

İsviçre'nin Uluslar Ligi grubundaki liderliğini korumaya çalıştığı bu dönemde iki oyuncunun kadroya dönüşünün zamanlaması büyük önem taşıyor. Millî takım direktörü Pierluigi Tami, ikilinin geri dönmesi kararına duyduğu güveni dile getirerek, Reuters'a göre “Kasım ayında millî takıma dönmelerinin sorumlu ve doğru bir karar olduğuna inanıyoruz” dedi. Teknik direktör Yakin de son grup maçlarında tüm oyuncularından yararlanabilecek olmaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı ve yaklaşan karşılaşmalar için herhangi bir idari kısıtlama olmadan kadro seçimi yapabilecek olmasından memnun olduğunu belirtti.

İsviçre, belirleyici kasım maçları öncesinde 12 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alıyor. Takım, 13 Kasım'da Slovenya deplasmanına çıkacak, üç gün sonra ise son grup maçında İskoçya'yı evinde ağırlayacak. Millî takımda rekor kıran maç sayısını artırmaya hazırlanan Xhaka ve hücum hattını güçlendirmeye hazır Embolo ile İsviçre, liderliğini korumak için büyük favori olacak.