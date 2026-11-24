Bruno Guimaraes, bu yaz Newcastle United'dan Arsenal'e geldiğinde Mikel Arteta'nın kendisinden bir hanedanlık kurulmasına yardım etmesini istediğini açıkladı. Salı günü Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Brezilyalı orta saha oyuncusu, Declan Rice ve Martin Odegaard ile birlikte oynarken daha iyi bir seviyeye ulaşabileceğini söyledi.

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Guimaraes, Arteta'nın hanedanlık mesajını açıkladı

Bu yaz Newcastle United'dan transfer edilen Bruno Guimaraes, Arsenal'in Premier Lig'de zirveye çıkmasına ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yenilgisiz kalmasına katkı sağladı. Yine de en iyi performansını henüz sergilemediğinde ısrar ediyor. Salı akşamı Emirates Stadyumu'nda Borussia Dortmund ile oynanacak maç öncesinde pazartesi günü basın mensuplarına konuşan Brezilyalı oyuncu, Mikel Arteta'nın transferinin ardından kendisine verdiği iddialı görevi anlattı.

Guimaraes, “Burada bir hanedanlık kurmak istiyoruz; mümkün olan her şeyi kazanmak istiyoruz” dedi. “Sanırım kulübe geldiğimde Mikel'in bana söylediği ilk şey, kulüp için bir hanedanlık kurmamdı. Bu yüzden mümkün olan her şeyi kazanmak istiyoruz.”

Orta sahadaki daha serbest role alışıyor

Arsenal kariyerinin başlarında iki gol atıp kısa sürede taraftarların gözdesi olmasına rağmen Guimaraes, Arteta'nın orta sahadaki değişken rol taleplerine uyum sağlamanın kendisini her zamankinden daha fazla zorladığını anlattı. Altı, sekiz ve dokuz numara bölgelerinde oynamak sürekli hareket etmeyi gerektiriyor. Pozisyon almasını geliştirmek için de Declan Rice ve Martin Odegaard'dan büyük ölçüde yararlanıyor.

Guimaraes, “Çok farklı, burada biraz daha serbestsiniz. Bazen altı, bazen sekiz, bazen de dokuz numara olarak oynuyorsunuz. Bu yüzden çok hareket etmemiz gerekiyor ve elbette ben buna alışık değildim” dedi. Orta sahadaki takım arkadaşlarını överek şöyle devam etti: “İkisi de harika oyuncular. Declan bence bir canavar, bir maçta 15 kilometre koşabiliyor. Martin Odegaard ise rakibin arkasına sarkmak için her zaman boşluk bulabiliyor.”

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Kadro içi rekabet ve Avrupa'daki dönüm noktaları

Martin Zubimendi ve Bukayo Saka kas sakatlıkları nedeniyle önümüzdeki birkaç hafta forma giyemeyecek, David Raya ise omzundaki bir sorun yüzünden sahalardan uzak. Guimaraes, kadro içi rekabetin soyunma odasındaki standartları yüksek tuttuğunu vurguladı. Odegaard, bu sezon savunma hattını delen 17 pasla Şampiyonlar Ligi'nde ilk sırada. Arsenal ise eleme maçları dâhil bu organizasyondaki 400. golüne bir gol uzaklıkta.

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Arsenal, iki yılı aşkın süredir Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 16 maçta yenilmedi. Penaltı atışları hariç tutulduğunda Avrupa'daki toplam yenilmezlik serisi ise 19 maça ulaştı. Dortmund karşısında da yenilmezse Manchester United (25) ve Manchester City'nin (26) ardından Avrupa Kupası veya Şampiyonlar Ligi'nde üst üste en az 20 maç yenilmeyen üçüncü İngiliz takımı olacak.

Bundesliga lideri, Arsenal'i kendi sahasında sınayacak

Niko Kovac'ın Borussia Dortmund'u, 10 maçın ardından Bundesliga'nın zirvesinde yenilgisiz olarak Kuzey Londra'ya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise dört maçta üç galibiyetle 12. sırada. Ancak İngiltere'deki son dokuz Avrupa deplasmanının sekizini kaybetti.

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Guimaraes, “Yarın üst düzey bir takıma karşı büyük bir sınavımız var. Bu sezon inanılmaz oynadılar. Bu yüzden yarın çok iyi bir maç çıkarmalıyız, çünkü karşımızda üst düzey bir takım olacak” dedi. Emirates Stadyumu'nda alınacak galibiyet, Arsenal'i beş maç sonunda 13 puana taşıyacak ve Avrupa'da kendi sahasında üst üste gol yemeden tamamladığı maç sayısını dörde çıkaracak.