Bir hakem uzmanı yanıtlıyor... Kubarsi, Atlético Madrid maçında kırmızı kartı hak etti mi?

Bir hakem uzmanı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Barcelona ile Atlético Madrid arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında tartışmalı iki pozisyon hakkında görüşlerini açıkladı.

Camp Nou'da oynanan Barcelona-Atlético Madrid maçı hızlı bir tempoda başladı ve bu hızın ortasında, Barcelona ceza sahası içinde Kubarsi'nin elinden seken Nahuel Molina'nın şutu erken bir tartışmaya yol açtı.

"AS" gazetesi ve "Cadena Ser" radyosunun hakemlik uzmanı Eitoraldi González, "Top sağ eline çarptı, ancak bu sadece bir sekmeydi. Kolunu kaldırmış olsa bile, penaltı verilmemeliydi" dedi.

Kubarsi'nin, Arjantinli Giuliano Simeone'nin Juan Garcia'nın önünde kaleciyle karşı karşıya kaldığı sırada yaptığı faul daha da tartışmalıydı, özellikle de hakem Stefan Kovac'ın ilk başta ona sarı kart gösterdiği için.

Ancak video yardımcısı (VAR) onu görüntüyü tekrar izlemeye ve kırmızı kart gerektirip gerektirmediğini kontrol etmeye yönlendirdi ve hakem de bunu yaptı; sonuçta Barcelona'nın savunma oyuncusu oyundan atıldı.

Hakemlik uzmanı bu pozisyonla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu kırmızı kartlık bir pozisyon. Belki hakemin sahayı net bir şekilde görememiş olabilir. Ancak video yardım sistemi onu uyarmalıydı."

(Ayrıca okuyun)... Video: Kupa maçındaki olay... Barcelona taraftarları, Atlético Madrid'in otobüsüne saldırdı