Hakem danışmanı Muhammed Foda, dün Cumartesi günü Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında oynanan Al-Hilal ile Al-Taawoun maçıyla ilgili hakem tartışmalarına dair büyük bir sürpriz yaptı ve maç sırasında "Lider"in penaltı kazanması gerektiğine dair kesin görüşünü açıkladı.

Bu sonuçla Al-Hilal, şampiyonluk yarışında iki puan daha kaybetti ve puanını 65'e yükselterek, üçüncü sıradaki Al-Ahli Jeddah ile eşit, Al-Nassr'ın ise 5 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Fouda, "Action with Walid" programında yaptığı açıklamada, "Al-Hilal, ikinci yarının 78. dakikasında Brezilyalı Marcos Leonardo'ya yapılan bariz faul nedeniyle penaltı hak etmişti" dedi.

Ve ekledi: "Hakem hiçbir şeyi görmezden geldi ve video teknik odasından çağrılmadı, oysa Al-Taawoun'un savunma oyuncusu Leonardo'yu düşürdü, çünkü sağ ayağı normal pozisyonda değildi."

Hatırlanacağı üzere, lig şampiyonluğu için yaşanan kıyasıya mücadele nedeniyle Al-Hilal ile Al-Taawoun arasındaki maçta hakemlikle ilgili birçok tartışmalı an yaşandı.