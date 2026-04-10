Bir hakem uzmanı, Mbappé'nin penaltı hakkı konusundaki tartışmayı sonlandırdı

La Liga'nın 31. haftasında Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan Real Madrid-Girona maçı, Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin ceza sahası içinde düşmesi üzerine Real Madrid lehine olası bir penaltı kararı verilmemesi nedeniyle son dakikalarda büyük bir hakem tartışmasına yol açtı.

87. dakikada Mbappé, Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Reis ile çarpıştı ve yere düştü.

Hakem Alberola Rojas, herhangi bir faul kararı vermeden oyuna devam etti ve Real Madrid oyuncuları ile taraftarlarının şiddetli itirazlarına rağmen Video Yardımcı Hakem (VAR) de olayı incelemek için müdahale etmedi.

"AS" gazetesinde yazan deneyimli İspanyol hakem ve hakemlik uzmanı Iturralde González, olayı dikkatle analiz ederek şöyle dedi: "Hakem bunu hemen penaltı olarak değerlendirirse, açık bir çarpışma var, ancak VAR bu tür durumlarda asla müdahale etmez."

"Bana göre bu bir penaltı, ancak video hakemlerine verilen talimat, bu tür tartışmalı pozisyonlara müdahale etmemek yönünde" diye ekledi.

Hakemin herhangi bir karar vermemesi üzerine taraftarlar, İspanya Futbol Federasyonu'nu yolsuzlukla suçlayan sloganlar attı.