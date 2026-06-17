Bir hakem uzmanı, Mandy’nin pozisyonu hakkında: “Niyet belirleyici bir faktör değil… Messi şanslı”

ABD, Kanada ve Meksika’da devam eden 2026 Dünya Kupası’nda Cezayir ile oynanan maçta Arjantin milli takımının yıldızı Lionel Messi’nin başrolünde olduğu tartışmalı poz, hâlâ yankı uyandırmaya devam ediyor.

Messi, 3 gol atarak "hat-trick" yapmasının ardından manşetlere taşındı. Bu gollerle Tango Takımı'nı şampiyonluk unvanını savunma yolunda büyük bir galibiyetle (3-0) başlattı ve turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde Alman Miroslav Klose ile eşitlendi (her ikisi de 16 gol).

Ancak Messi, skor 1-0 Latin Amerika ekibinin lehineyken Cezayirli savunma oyuncusu İssa Mandi’nin ayağına sert bir müdahale yaptığı bir başka pozisyon nedeniyle tartışmalara konu oldu.

Hakem Simon Marciniak faul kararı verse de, Arjantin milli takım kaptanına herhangi bir kart göstermedi.

Olay, video hakem Tomasz Kwiatkowski tarafından incelendi; Kwiatkowski, saha hakeminin kararın gözden geçirilmesini gerektirecek “açık ve bariz bir hata” yapmadığını değerlendirerek müdahale etmeme kararı aldı.

Eski İngiliz hakem Andy Davies ise ABD’li ESPN kanalına yaptığı açıklamada, “Messi’nin müdahalesi gereksizdi ve doğrudan kırmızı kart görmemesi büyük şans” dedi.

Davies, “Arkadan girerken kramponların baldıra temas etmesi ve belirli bir güç uygulanması durumunda, bu tür durumlarda uygun ceza doğrudan kırmızı karttır” diye ekledi.

Hakemlik uzmanı, Messi’nin bu şekilde faul yapmayı amaçlamış olup olmamasının hukuki açıdan hiçbir şeyi değiştirmediğini açıkladı; zira niyet, oyun kurallarında belirleyici bir faktör sayılmazken, durumun değerlendirilmesinde temasın ve müdahalenin niteliği temel kriter olarak kalır.

Hakemlik uzmanı sözlerine şöyle devam etti: “Benim görüşüme göre Messi şanslıydı çünkü bu pozisyon doğrudan kırmızı kart gerektiriyordu. Bu olay, skorun Arjantin’in 1-0 önde olduğu bir anda meydana geldi ve maçın gidişatını büyük ölçüde etkileyebilirdi.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Ayrıca Messi’nin kırmızı kart görmesi, Arjantin’in grup aşamasındaki geri kalan performansını da etkileyebilirdi; zira en az bir maç ceza alması muhtemeldi ve bu da onu Dünya Kupası’ndaki sonraki maçlardan birinde oynamaktan mahrum bırakacaktı.”