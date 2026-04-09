Bir hakem uzmanı haykırıyor: Barcelona'nın Atlético karşısında yaşadıkları bir skandal

Bir hakem uzmanı, dün Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona ile Atlético Madrid arasında oynanan ve Rojiblancos'un 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmadaki tartışmalı bir pozisyon hakkında görüşlerini açıkladı.

Hakem Stefan Kovac'ın yönettiği karşılaşmada, 44. dakikada Barça oyuncusu Pau Kubarsi'nin oyundan atılması ve her iki takımın da penaltı talepleri gibi birçok heyecan verici an yaşandı.

"Mundo Deportivo" gazetesi şöyle yazdı: "Teknik direktör Hans Flick, oyuncular ve Barcelona taraftarları, maçın gidişatını kökünden değiştirebilecek iki olaya odaklanıyor. Koke'ye verilebilecek ikinci sarı kart ve 55. dakikada tuhaf bir pozisyonun ardından Mark Poblet'e el ile oynama nedeniyle verilebilecek penaltı, karşılaşmanın üzerine gölge düşüren iki olay."

Atlético kalecisi Juan Musso, kale vuruşundan topu 6 metre alanında yakınında duran takım arkadaşı savunma oyuncusu Marc Poblet'e pasladı; Poblet ise izleyenlerin şaşkın bakışları arasında topu eliyle kontrol edip tekrar oyuna soktu.

"As" gazetesi ve "Cadena Ser" radyosunun hakemlik uzmanı Eitoraldi González ise maçı analiz ederek şöyle haykırdı: "Penaltı vuruşu sırasında elinle bunu yapamazsın. Top sabit durumda. Bu açık bir penaltı, sonra da İspanyol hakemleri eleştiriyorlar... Bu bir skandal, Cumartesi günkü penaltıyı unutalım; bu sadece hakemin yorum meselesi."

Eitoraldi, Kovac'ın kararını eleştirmeye devam ederek şöyle dedi: "Bu çok ciddi bir teknik hata, en büyük teknik hatalardan biri... Tanrım, yıllardır görülen en büyük hatalardan biri olduğunu bile söylemeyeceğim. Bunu gören hakemdi, o uluslararası bir hakem ve Dünya Kupası'nda görev alacak. Eğer kalp atışlarını kontrol edemiyorsa, gençler maçlarını yönetmekle yetinmelidir."

Son olarak, kararın öneminin ana hakemin sorumluluğunda olduğunu, VAR hakemi Christian Dingert'in değil, vurguladı: "Yeterince açıklama yapıldı. O kuralı bilmiyor ve Bobill topa konsantre olmadan müdahale etti. Önünde hiçbir oyuncu olmayan net bir pozisyon. Bu bir serbest vuruş, Musso vurdu ve Bobill eliyle dokundu. Bu bir penaltı."

