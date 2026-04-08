Bir hakem uzmanı, Al-Ahli'nin Al-Fayha karşısında iptal edilen penaltı vuruşuyla ilgili bir sürpriz açıkladı

Çarşamba akşamı, Roshen Profesyonel Ligi'nin 28. haftası kapsamında Cidde Al-Ahli ile ev sahibi Al-Fayha arasında oynanan maçta, en tartışmalı hakem kararlarından biri yaşandı.

Al-Ahli, Roshen Ligi sıralamasında ikinci sıradaki Al-Hilal ile eşit puanla üçüncü sırada yer alırken, lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde bulunuyor.

Hakem, ilk yarının 26. dakikasında topun Al-Fayha'nın forveti Fashion Sakala'nın eline çarpması üzerine penaltı kararı verdi, ancak video yardım sistemine başvurduktan sonra kararından geri adım attı.

Bu pozisyonla ilgili olarak Mısırlı hakem uzmanı Muhammed Kamal "Risha", Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiah" gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Al-Ahli penaltı hak etmişti ve hakemin penaltı vermeme kararı doğru değildi."

Ve şöyle devam etti: "Top açıkça Sakala'nın eline çarptı, oyuncunun pozisyonu normal değildi ve bence hakem kararından geri adım atmakta aceleci davrandı."

Hatırlanacağı üzere, Al Ahli daha sonra ilk yarının 36. dakikasında İngiliz forveti Ivan Toney'in golüyle öne geçmeyi başardı.



