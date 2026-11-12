Ballon d'Or ödüllü Harry Kane, Bayern Münih ile sözleşmesini kısa süre önce uzatmasına rağmen Tottenham Hotspur'a veya Premier League'deki rakiplerinden birine dönme ihtimaline kapıyı kapatmadı. Kulüp kariyerindeki geleceğine de değinen İngiltere kaptanı, 2030 Dünya Kupası'nda ülkesine liderlik etmeyi hedefliyor.

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Golcü oyuncu kariyerini uzun yıllar sürdürmek istiyor

Kane kısa süre önce sözleşmesini uzattı. Bu anlaşma onu 2029 yazına kadar Allianz Arena'da tutacak, ancak golcü oyuncu bunun kariyerindeki son sözleşme olmayacağına inanıyor. talkSPORT Drive programında sunucular Andy Goldstein ve Darren Bent'e konuşan Kane, ailesinin yerleştiği Bavyera'daki dönemini kısa kesmek istemediğini vurguladı. Ancak sözleşmesi sona erdiğinde kendisini nelerin beklediğinden emin değil.

İngiltere kaptanı turnuvalarda uzun yıllar yer almayı hedefliyor

Lionel Messi, Luka Modric ve Cristiano Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'nda 30'larının sonlarında ve 40'larının başlarında forma giyecek olmasını örnek alan Kane, İspanya, Fas ve Portekiz'deki 2030 Dünya Kupası finallerini hedefliyor: “Umarım o zaman da burada olurum. 35, neredeyse 36 yaşında olacağım ama dürüst olmak gerekirse bunun oldukça genç bir yaş olduğunu düşünüyorum.

“30'lu yaşlarında en üst düzeyde oynamaya devam eden futbolcular var. Performans gösterdiğim ve takımdaki yerimi hak ettiğim sürece burada olacağım. Kulübüm için bir sezonda 50, 60, 70 gol atıyorsam millî takıma yardımcı olmak için burada bulunmamamın hiçbir nedeni yok.

“En büyük hayalim İngiltere ile büyük bir kupa kazanmak. Kariyerim boyunca harika şeyler başardım ama kazanmak istediğim daha pek çok şey var. Dört yıl sonraki Dünya Kupası'nda hâlâ burada olmamın oldukça gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Ancak bildiğiniz gibi ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası var ve odağımız orada.”

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Bavyera'nın yıldızı İngiltere'ye dönüş ihtimalini değerlendirdi

2023'te 100 milyon sterlin karşılığında Tottenham'dan ayrılmasından bu yana Kane 150'den fazla gol attı, iki Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra Ballon d'Or kazandı. Ancak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu henüz elde edemedi.

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İngiltere'ye dönüp dönmeyeceği sorulduğunda şunları söyledi: “Dürüst olayım, gerçekten emin değilim. Geri dönmeyi düşündüğümde mesele yalnızca rekor (Premier League'in en golcü oyuncusu olma rekoru) değil, henüz başaramadığım şeyler de var. Ama ayrıldığımdan beri dışarıda kocaman bir dünya olduğunu gerçekten gördüm ve insanların oyunumu daha fazla takdir ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla geri dönmem için koşulların benim açımdan kusursuz olması gerekir ve bunun nerede mümkün olacağını göremiyorum.”

Goldstein, dönüşün hâlâ mümkün olup olmadığını sorduğunda Kane, “Bir gün, her şey mümkün” yanıtını verdi.

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Son olarak Tottenham'a veya Premier League'deki başka bir takıma katılıp katılmayacağı sorulan Kane başını salladı ve ekledi: “Gitmeden önce en zor soruları sona bıraktınız. Kim bilir, size söyleyemem. Zaman gösterecek.”

Öncelik, ev sahipliği yapılacak Avrupa Şampiyonası

2029'a kadar Bayern'e bağlı olan Kane, önümüzdeki sezonlarda ülke içindeki kupa koleksiyonunu genişletirken Münih'te ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun peşinden koşacak. Millî takım düzeyinde ise İngiltere kaptanının önceliği, 2028'de ev sahipliği yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda kupa kazanmak. Kane gol atma temposunu korursa bir sonraki kulüp hamlesine karar vermeden önce İngiltere'ye 2030 Dünya Kupası'nda liderlik edecek.