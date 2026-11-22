Jose Mourinho, Real Madrid’in Celta Vigo’yu 2-1 yendiği maçın galibi Carlos Espi’nin tutumunu överken takımının sürekli son bölümdeki geri dönüşlere güvenemeyeceği uyarısında bulundu. Portekizli teknik direktör, mevcut kanat oyuncularının özellikleri nedeniyle Espi ile Kylian Mbappe’yi klasik 4-4-2 düzeninde birlikte ilk 11’de oynatamadığını da açıkladı.

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Mourinho, zorlu aranın ardından ‘altın değerinde puanları’ kutladı

Jose Mourinho, Real Madrid’in Pablo Duran’ın altıncı dakikadaki golüne rağmen Celta Vigo’yu 2-1 yenerek üst üste dokuzuncu galibiyetini almasının ardından kazanılan üç puanı “altın değerinde” olarak nitelendirdi. Kylian Mbappe’nin ilk yarıda kaçırdığı penaltıdan sonra Jude Bellingham 66. dakikada eşitliği sağladı, oyuna sonradan giren Carlos Espi ise 85. dakikada galibiyet golünü attı.

Mourinho, millî takım görevleri sırasında bazı oyuncularının 12 saatlik uçuşlar yaptığını ve alışılmış düzenlerinden uzak kaldığını belirterek kadrosunun fiziksel açıdan tükendiğini söyledi. Arsenal, Manchester City, Chelsea ve Bayern Münih’in de aynı gün kazanamadığına dikkat çekti. Mourinho, “Fiziksel olarak zorlanan insanlar gördüm, en iyi durumda olmayan insanlar gördüm. Sonra da kendilerini aşan, güçlerini zihinsel dayanıklılıkta, takımda ve kazanma isteğinde bulan insanlar gördüm. Realmadrid TV’de şaka yollu söylediğim gibi, onlara enerjiyi veren devre arasında içtikleri izotonik içecek değil. Takımın kendisi” dedi.

Espi neden Mbappe’nin yanında değil, kulübede başlayınca etkili oluyor?

Mourinho, Espi’nin ceza sahasındaki sezgilerini ve alçakgönüllülüğünü överken gelişiminde Levante’deki eski Portekizli teknik direktörünün payı olduğunu belirtti. İspanyol oyuncunun neden Mbappe ile birlikte ilk 11’de başlamak yerine şu anda oyuna sonradan girerek fark yaratması için kullanıldığını da açıkladı.

Mourinho, “Ceza sahasında çok kaliteli, hava toplarında iyi, sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu. Daha fazla oynaması gerektiği ya da kendisi oynayabilsin diye Kylian’ın yedek kulübesinde oturması gerektiği yönündeki söylemlere kapılmıyor. İki saf hücumcuyla oynamak, kanat oyuncularınızın iç bölgelerde çok iyi savunma yapmasını gerektirir. Kanat oyuncularımızın özellikleriyle saf bir 4-4-2 oynamaya uygun değiliz” dedi.

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Taktiksel risk, maçın sonunda Madrid’i neredeyse savunmasız bıraktı

Galibiyet arayışıyla tüm oyuncu değişikliklerini kullanan Mourinho, Iago Aspas’a karşı içe kat edip savunmaya yardım etmesi için Marc Cucurella’yı da oyuna aldı. Mourinho, Real Madrid’in maçı orta sahada Bellingham ve Arda Guler’in, onların önünde ise dört saf hücumcunun bulunduğu dengesiz bir dizilişle tamamladığını kabul etti.

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Mourinho, “Bir gün geri dönemeyeceksiniz. Bu elbette beni endişelendiriyor. Skor 2-1 olduktan sonra Celta doğal olarak eşitliği sağlamaya çalıştı. Yapabileceğimiz başka oyuncu değişikliği kalmamıştı. Bugün Bellingham veya Guler’i çıkarıp Tchouameni’yi oyuna almak için altıncı bir oyuncu değişikliği hakkı yaratmak isterdim ama böyle bir seçenek yok. Maçı bitirdiğimiz oyun düzeniyle, golü bitime 15 dakika kala atsaydık kazanabileceğimizi sanmıyorum” uyarısında bulundu.

Bernabeu baskısı ve salı günkü Şampiyonlar Ligi planları

Mourinho, oyuncularından Bernabeu tribünlerinin yüksek beklentilerini benimsemelerini de istedi ve bunu beyaz formayı giymenin belirleyici özelliklerinden biri olarak nitelendirdi. Ayrıca tribünde bulunan, yas tutan Jesus de Miguel’in ailesine sıcak bir mesaj gönderdi.

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Salı günkü Şampiyonlar Ligi maçına bakarken Mourinho, kadro tercihine ilişkin tartışmaya erkenden son verdi: “Dün Vini Jr.’ın ya kulübeden oyuna gireceğini ya da ilk 11’de başlayacağını söylemiştim. Pazartesi günü bana bunu sormamanız ve önümüzdeki birkaç gün konuşacak daha az şeyiniz olması için kötü adam ben olayım, konuyu şimdi kapatayım. Salı günü ilk 11’de.”