Manchester Unitedlı yıldız oyuncunun fotoğrafının yer aldığı duvar, bir grup İngiliz taraftar tarafından saldırıya uğradı.

Euro 2020 finalinde İngiltere, Wembley’de oynanan maçta İtalya’ya penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup oldu.

İngiltere’de genç oyuncular Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka penaltı atışlarında isabet sağlayamadı ve ırkçı saldırılara maruz kaldı.

Ayrıca Marcus Rashford’ın fotoğrafının işlendiği Manchester’daki bir duvar da bazı İngiliz taraftarların saldırısına uğradı.

“Rashford duvarı”, sokak sanatçısı Akse ile bir topluluk projesi olan Withington Walls işbirliğinde yapılmıştı. Projenin ortağı Ed Wellard da bu konuya dair hayal kırıklığını şöyle dile getirdi:

“Dün maçtan önce büyük beklentilere sahiptik ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Bu hayal kırıklığıyla güne başlamak yeterince zorken bir de böyle durumlarla karşılaştık. Ne yazık ki ırkçılık her geçen gün artmaya devam ediyor.”

“Sanatçıyla birlikte duvarı yeniden eski haline getirebileceğimizi umuyoruz.”

İngiltere Futbol Federasyonu’nun tepkisi

“Şunu açıkça ifade etmek istiyoruz ki, bu iğrenç davranışta pay sahibi olan hiç kimseyi bu takımın taraftarı olarak görmüyoruz. Oyuncularımıza destek olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve bu çirkin olayın sorumlularının da hak ettikleri cezayı almaları için uğraşacağız.”

“Irkçılığı ve ayrımcılığı bu oyundan uzak tutmak için gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Ancak hükümetten de gerek adımları atmasını talep ediyoruz.”

“Sosyal medya şirketleri, bu konuda bir adım atıp böyle davranışları gerçekleştirenleri siteden uzaklaştırmalı ve yargı nezdinde gereken delilleri de sağlamalı.”

Neville’in açıklamaları

Eski Manchester United ve İngiltere Milli Takımı sağ beki Neville, bu üç oyuncuya yöneltilen ırkçı saldırılara tepki gösterdi:

Sky Sports’a konuşan Neville, bu konuda hükümetin aksiyon alması gerektiğini ifade etti:

“Böylesine bir maçın ve turnuvanın ardından ırkçı saldırılarla karşılaşmamıza ne yazık ki şaşırmadım. Irkçılık hayatımızın bir gerçeği ve bu davranışlar ülkenin başbakanı tarafından da teşvik ediliyor.”

“Saka, Rashford ve Sancho’nun penaltıları kaçırdığı an, yeni güne bu haberlerle uyanacağımızı maalesef tahmin etmiştim.”

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