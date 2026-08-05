"Bir gözü cennette, diğeri cehennemde": Mısırlı yıldız Suudi teklifi yüzünden kararsız

Al Ahly ve Mısır Milli Takımı savunmacısı Yasser Ibrahim, bu yaz transfer döneminde büyük bir ikilemin içine düştü. Suudi Arabistan Ligi'nden cazip bir teklif alan oyuncuyu kırmızılı kulüp ise kadrosunda tutmakta ısrarcı.

Medya mensubu Ahmed Shobeir, Yasser Ibrahim'in Suudi Al Shabab kulübünden ciddi bir teklif aldığını ortaya koydu. Teklifin, oyuncunun Al Ahly'de kazandığının yaklaşık 3 ila 4 katı bir maaş içerdiğini belirtti; bu durum, sözleşme yenileme görüşmeleri sırasında futbolcuyu zor bir konuma soktu.

Shobeir, On Sport radyosundaki programında Al Shabab'ın teklifinin gerçek olduğunu söyleyerek şunları ekledi: "Oyuncunun bir gözü cennette, bir gözü cehennemde." Bu sözlerle, Al Ahly'de kalmak ile Suudi Arabistan Ligi'nde yeni bir profesyonel deneyim yaşamak arasında yaşadığı kararsızlığa dikkat çekti.

Shobeir, Al Ahly'nin sözleşme yenileme dosyasını sonuçlandırmak amacıyla Yasser Ibrahim'in yanı sıra Emam Ashour, Mostafa Shobeir ve Mohamed Hany ile bir toplantı yapmayı planladığını, ancak antrenmanın iptal edilmesinin toplantının ertelenmesine yol açtığını açıkladı.

Al Ahly yönetiminin tüm oyuncularının devamı konusunda hâlâ ısrarcı olduğunu ve yenileme dosyasını en kısa sürede kapatmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Ancak anlaşmaların ancak sözleşmelerin resmî olarak imzalanmasının ardından kesinleşeceğinin altını çizdi.

Aynı zamanda Shobeir, Yasser Ibrahim'in Al Shabab'dan gelen dev mali teklifi de kullanarak Al Ahly yetkililerini ayrılığına ikna etmeye çalıştığını belirtti. Kırmızılı yönetim ise mali karşılığı iyileştirmek ve sözleşmesini iki sezon uzatmak için oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

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