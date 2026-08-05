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"Bir gözü cennette, bir gözü cehennemde": Suudi teklifi Mısırlı yıldızı ikilemde bıraktı

Transfers
Al Shabab - Al Qadsiah
Al Shabab
Al Qadsiah
Premier Lig
Y. Ibrahim
Al Ahly SC
Suudi Arabistan
Mısır

Ayrılacak mı?

Al Ahly ve Mısır Millî Takımı'nın savunma oyuncusu Yasser İbrahim, kırmızılı kulübün onun takım kadrosunda kalması konusunda ısrarcı olduğu bir dönemde Suudi Ligi'nden gelen cazip bir teklifin ardından bu yaz transfer döneminde büyük bir kararsızlığa düştü.

Spor yorumcusu Ahmed Shobeir, Yasser İbrahim'in Suudi kulübü Al Shabab'dan Al Ahly'de aldığı maaşın yaklaşık 3 ila 4 katını içeren ciddi bir teklif aldığını ortaya koydu; bu durum oyuncuyu sözleşme yenileme görüşmeleri sırasında zor bir konuma soktu.

Shobeir, ON Sport radyosundaki programında, Al Shabab'ın teklifinin gerçek olduğunu belirterek şunları ekledi: "Oyuncunun bir gözü cennette, bir gözü cehennemde"; bu ifadeyle Al Ahly'de kalmakla Suudi Ligi'nde yeni bir profesyonel deneyim yaşamak arasında yaşadığı kararsızlığa işaret etti.

Shobeir, Al Ahly'nin sözleşme yenileme dosyasını sonuçlandırmak amacıyla Yasser İbrahim'in yanı sıra İmam Ashour, Mustafa Shobeir ve Mohamed Hany ile bir görüşme yapmayı planladığını, ancak antrenmanın iptal edilmesinin toplantının ertelenmesine yol açtığını açıkladı.

Al Ahly yönetiminin hâlâ tüm oyuncularının takımda kalması konusunda ısrarcı olduğunu ve yenileme dosyasını en kısa sürede kapatmaya çalıştığını da ekleyen Shobeir, anlaşmaların ancak sözleşmelerin resmî olarak imzalanmasından sonra kesinleşeceğinin altını çizdi.

Premier Lig
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ

Aynı zamanda Shobeir, Yasser İbrahim'in Al Shabab'dan gelen büyük maddi teklifi kullanarak Al Ahly yöneticilerini ayrılığına onay vermeye ikna etmeye çalıştığını, kırmızılı yönetimin ise oyuncuyla maddi karşılığı iyileştirmek ve sözleşmesini iki sezon uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

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