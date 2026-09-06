Fermin Lopez, Barcelona formasıyla gösterdiği dikkat çekici çıkışını sürdürdü. Takımın Mestalla Stadı'nda Valencia karşısındaki güçlü başlangıcında kilit bir rol üstlenen genç oyuncu, Lamine Yamal'ın ilk golünü hazırladıktan sonra ikinci golü de bizzat kaydederek sezon başında Hansi Flick'in planlarındaki giderek artan önemini teyit etti.

Maç boyunca görüldüğü üzere Fermin, altıncı dakikada ofansif orta saha bölgesindeki mevkiinden sağ kanada açıldı ve skoru açan Lamine Yamal'a mükemmel bir pas verdi.

Birkaç dakika sonra aynı oyuncu bir kez daha takım arkadaşına fırsat hazırladı, ancak VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fermin tehlike yaratmakla yetinmedi; 22. dakikada Anthony Gordon'ın gayretinin ardından Valencia ceza sahası içindeki seken topu takip ederek Barcelona'nın öne geçişini ikiye katlamayı başardı ve böylece sezona yaptığı olağanüstü başlangıcı sürdürdü.

Fermin bu sezonki gol sayısını 4'e çıkararak geçen sezonki toplamına yalnızca iki gol yaklaştı; Barcelona formasıyla toplam gol sayısı ise 13'e ulaştı. Bu durum, oyuncunun takımdaki hücum rolünün gelişimine dair yeni bir gösterge oldu.

Xavi Hernandez, Fermin'in bu parlak performansını, Linares deneyimi sırasında ortaya koyduğu sıkı çalışmanın bir ödülü olarak görmüştü. Ardından Hansi Flick, hareketlilik yeteneği, fırsat yaratma ve gol atma becerisi sayesinde Barcelona'nın sisteminde giderek daha önemli hale gelen bu oyuncuyu devraldı.

40. dakikada Fermin, dar bir alan içinde ortaya koyduğu muhteşem teknik bir dokunuşla üçüncü golü de kaydederek olağanüstü geceyi taçlandırmanın eşiğinden döndü; Diego Maradona'nın tarzını hatırlatan bu anda kaleci Stole Dimitrievski ve direk, onu golden mahrum bıraktı.