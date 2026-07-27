İspanyol sanatçı Ana Mena, 2026 Dünya Kupası'nı İspanya Milli Takımı ile kazanan Barcelona forveti Ferran Torres ile aralarında herhangi bir duygusal ilişki bulunduğunu kesin bir dille yalanladı. İkilinin İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası zaferini kutlarken birlikte görülmesinin ardından ortaya çıkan ve aralarında bir ilişki olduğunu öne süren haberleri "saçmalık" ve "gülünç" olarak nitelendirdi.

Mena'nın dün pazar günü Adolfo Suárez Madrid Barajas Havalimanı'na varışında yaptığı açıklamalara göre, şarkıcı ilk andan itibaren son günlerde kendisi hakkında söylenen her şeye, özellikle de Barcelona forvetiyle olduğu iddia edilen ilişkiye tepki gösterdi ve orada bulunan gazetecilere şunları söyledi: "Bu bir saçmalık, Allah aşkına. Gerçekten gülünç."

7 numaralı forma tartışma yarattı

Basında çıkan haberler, Mena ile Torres'in İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Cibeles kutlamasında ve ardından İspanya başkentinin en ünlü gece kulüplerinden birinde düzenlenen özel bir partide birlikte görülmesinin, özellikle de Mena'nın Torres'in İspanya Milli Takımı'nda giydiği 7 numaralı formayla ortaya çıkmasının ardından ikiliyi ilişkilendirmişti.

Cibeles kutlamasında 7 numaralı formayı neden giydiği sorulduğunda Mena açık bir şekilde şu yanıtı verdi: "Şey, bana verdikleri forma buydu, bilmiyorum." Böylece bu formayla ortaya çıkmasının yol açtığı spekülasyonları sonlandırmaya çalıştı.

Özel bir şey yok

Oyuncu, İspanya Milli Takımı'nın kutlaması sırasında Barcelona forvetiyle tanıştığını itiraf etmekten çekinmedi, ancak bunun diğer oyuncularla yaşadığından farklı bir şey olmadığını belirterek şunları söyledi: "Orada çok fazla insan vardı ve birçoğuyla konuştum." Bu sözlerle Torres ile karşılaşmasının, genel kutlamalar kapsamında yaşanan gelip geçici bir buluşmadan ibaret olduğuna açıkça işaret etti.

Oyuncu Óscar Casas'ın eski sevgilisi olan Mena, tüm bu medya gürültüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve kendisi hakkında söylenenlerin "gerçekten gülünç" olduğunu vurgulayarak, İspanyol medyasının son günlerde ortaya attığı spekülasyonlara kesin bir son vermeye çalıştı.

Ferran Torres'in, Arjantin'e karşı oynanan finalde uzatmaların ardından (1-0) tek golü atarak İspanya'ya tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandırmasının ardından, İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası zaferi kutlamasının yıldızlarından biri olduğu hatırlatılır.