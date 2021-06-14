Real Madrid eski teknik direktörü Zidane, Rayo Vallecano-Girona maçının çıkışında bir gazeteciyle tartıştı.

Zidane, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir açıklama metniyle neden Real Madrid’den ayrılma kararı aldığını açıklamıştı. Rayo Vallecano ve Girona ararsında oynanan La Liga’ya yükselme play-off maçını yerinde izleyen Zidane, maç çıkışında bir gazetecinin “Real Madrid’den kötü bir şekilde mi ayrıldınız?” sorusu karşısında sinirlerine hakim olamadı.

Neler yaşandı?

Zidane, her ne kadar ilk etapta bu soruyu umursamasa da sonrasında sinirlerine hakim olamadı. “Böyle saçma sorular sormaya devam edecek misin? Bu yaptığın şey utanç verici.”

“Sen beni tanıyorsun, ben de seni tanıyorum. Ve sürekli aynı şey oluyor…” Zidane, daha sonra ise çekim yapan kameramanı durdurdu ve soruyu soran gazeteci ile özel olarak konuştu. Fransız teknik adam, Real Madrid’den ayrıldıktan sonra bu tarz sorulara biraz sert çıkıştığını kabul etti.

Zidane’ın Real Madrid karnesi

Zinedine Zidane, Real Madrid’deki ikinci döneminde takımının başında 114 maça çıktı. 2019-20 sezonunu La Liga şampiyonu olarak tamamlayan Zidane, ayrıca bir kez İspanyol Süper Kupa’yı kazanmıştı. Geride bıraktığımız sezonda ise Atletico Madrid ile şampiyonluk için son haftaya kadar yarışan ve Şampiyonlar Ligi’nde de yarı final oynatan Fransız teknik adam, mutlu sona ulaşamamıştı.