Bir gazetecinin sorusuna sinirlenerek... Şerqi: Kendi kendimizi yendik... İspanya'ya karşı ya da hakem kararı yüzünden kaybetmedik

Fransa milli takımının yıldızı Ryan Sharqi, dün Salı günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya’ya 2-0 yenildikten sonra bir gazetecinin sorusu üzerine öfkeye kapıldı.

Maçtan sonra Ryan Sharqi'ye, devre arasında Les Bleus'un sol bekçisi Lucas Deny'nin ruh hali sorulduğunda, rahatsız bir şekilde şöyle yanıt verdi: "Size ne diyeceğimi sanıyorsunuz? Ağlıyordu ve biz de kafasına mı vurdum? Hayır. Bunlar maçta olan şeyler, futbol budur."

Dini, İspanya’nın yıldızı Lamine Yamal’a karşı bir faul yaptı ve bunun sonucunda penaltı kararı verildi. Matador bu penaltıdan ilk golünü attı ve maçın tamamını kontrol altına almayı başardı.

Şerki, “RMC Sport” tarafından aktarılan açıklamalarında şunları ekledi: “Onu desteklemeli ve takımın bir parçası haline getirmeliyiz. Hepimiz birbirimize kenetlenmiştik. İlk yarı molasında bile hepimiz birbirimize kenetlenmiştik.”

Şerki sözlerine şöyle devam etti: “İkinci golün belirleyici olacağını biliyorduk, çünkü böyle bir maçta skor 1-1 olduğunda savunma yapmak çok zordur. Skor 2-0 olduğunda ise durum tamamen farklıdır. Hayal kırıklığı çok büyük.”

Ryan Sharqi, skor 2-0 iken İspanya karşısında 72. dakikada oyuna girdi ve karma röportaj alanında bir gazeteci ona “Kişisel olarak daha erken oyuna girmek ister miydin?” diye sordu. Manchester City oyuncusu ise “Siz ne dersiniz?” diye yanıt verdi.

Şerki açıklamalarında şunları söyledi: “Bu çok büyük bir hayal kırıklığı… Çünkü bugün kendimize karşı kaybettik. Hakeme karşı kaybetmedik, İspanya’ya karşı kaybetmedik, kendimize karşı kaybettik.”

Şerki sözlerini şöyle tamamladı: “Hepimiz, bizim göz ardı edilemeyecek bir güç olduğumuzu biliyoruz. Bizi eleyebilecek tek takım kendimiziz. Bugün de aynen böyle oldu. Teknik, taktik ve mücadelede yenildik. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı.”



