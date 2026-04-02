Bir gazeteci şok bir açıklama yaptı: Irak maçında Suudi Arabistan'ın planını hazırlayan kişi Jesus'tu!

Bir Suudi gazeteci, Al-Nassr takımının teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus'un, 2026 Dünya Kupası Asya play-off'larında Irak ile oynanan maçta Suudi milli takımının taktik planını hazırlayan kişi olduğunu doğrulayarak büyük bir sürpriz yaptı.

Suudi milli takımı, geçtiğimiz Ekim ayında Dünya Kupası Asya elemeleri play-off'larının ikinci maçında Irak ile 0-0 berabere kalarak, her iki takımın da Endonezya'yı mağlup etmesinin ardından gol farkıyla üstünlük sağlayarak 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Suudi "Okaz" gazetesinde muhabirlik yapan Falah Al-Qahtani, "Hajma" adlı podcast'te yaptığı açıklamada, "Daha önce açıklanmamış bir bilgiyi paylaşacağım: Irak maçında, bizi Dünya Kupası'na taşıyan milli takımın planını hazırlayan kişi Jesus'tu" dedi.

O, "Jesus maç günü Suudi milli takımının kampına geldi, oyuncularla oturdu, planı hazırladı ve sonra ayrıldı" diye ekledi.

Bu gelişme, "Yeşiller"in son dönemde gösterdiği performans ve sonuçlardaki düşüşün ardından, Portekizli teknik direktörün Fransız Hervé Renard'ın ardından 2026 Dünya Kupası'nda Suudi milli takımının başına geçeceği yönündeki spekülasyonların ortasında geldi.

Jesus, son zamanlarda gündeme gelen İtalyan Simone Inzaghi (Al-Hilal teknik direktörü), Kuzey İrlandalı Brendan Rodgers (Al-Qadisiyah teknik direktörü) ve Fas milli takımının eski teknik direktörü Walid Regragui gibi isimlerle rekabet ediyor.