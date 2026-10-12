Fransa'nın Valenciennes kulübü, Fransa Kupası beşinci turunda birinci lig takımlarından Habarcq'ı 13-0 yenmesine rağmen teknik direktörü Pierre Blois'yı görevden aldığını açıkladı. Takım, altıncı tur kura çekimine katılma hakkı elde etti; ancak turnuvanın bir sonraki aşamasına teknik direktörü olmadan çıkacak.

Kulüp, resmi açıklamasında, Blois'nın bugün pazartesi itibarıyla A takımı teknik direktörlüğü görevinden muaf tutulduğunu belirterek, aynı tarihten geçerli olmak üzere Rudy Mater'in yardımcılığında Samuel Gouthals'ın görevi geçici olarak devralmak üzere atandığını duyurdu.

Görevden alma kararı, kupadaki farklı galibiyete rağmen geldi. Valenciennes, ligdeki mütevazı sonuçlarını geride bırakmaya çalışırken, Habarcq karşısında alınan büyük galibiyet takımın teknik ekibinin geleceğine yansımadı.

Valenciennes, Fransa Üçüncü Lig puan tablosunda 15. sırada yer alıyor. Oynadığı 9 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan, 5 kez de yenilen takım 9 gol atıp kalesinde 14 gol gördü ve puanını 8'e yükseltti. Sezon başlangıcı, beklentilerin düzeyine ulaşamadı.