Mısır Milli Takımı, Ali Maher yönetiminde yeni bir döneme başlamaya hazırlanıyor. Mısır, bu akşam Cuma günü Kahire'de, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında Malavi ile karşı karşıya gelecek. Bu, ülkede geniş çaplı tartışmalara yol açan kişisel bir kriz nedeniyle Hossam Hassan'ın görevden alınmasının ardından, yeni teknik direktör yönetiminde Mısır'ın ilk maçı olacak.

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Mısır Milli Takımı, kıtasal turnuvaya katılma yolunda önemli bir adım atma hedefiyle Malavi karşısında iki maç oynayacak. Ancak cuma günkü karşılaşma aynı zamanda, son haftalarında yeşil sahaların dışında yaşanan bir krizin gölgesinde kalan Hossam Hassan döneminin sona ermesinin ardından yeni bir çağın başlangıcı niteliğinde olacak.

Ünlü Fransız RMC kanalı, Hossam Hassan'ın görevinden alınmasının nedenlerine ışık tuttu ve kaptan Mohamed Salah ile yaşadığı anlaşmazlığın, teknik direktörü 2030'a kadar uzanan sözleşme süresini tamamlamadan erkenden koltuğundan eden nedenler arasında yer aldığını belirtmedi.

Bu gelişme, bazı kesimlerin Hossam Hassan'ın görevden alınmasını, Trabzonspor'un Türk yıldızının Angola maçında oyundan çıkarılması üzerine teknik direktör ile Salah arasında yaşanan anlaşmazlıkla ve o dönem teknik direktörün maçın iki devresi arasında oyunculara hakaret ettiğine dair yayılan haberlerle ilişkilendirmesi sırasında geldi.

Fransız kanalı, Hossam Hassan'ın geçtiğimiz hafta görevinden ayrıldığını ve bunun, ağustos ayında iki eşi arasında çıkan kavga olayının ardından olduğunu, bu olayın da görevden alınma kararının arkasındaki sebep olduğunu öne çıkardı.

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Yine aynı kanala göre, Mısır Futbol Federasyonu teknik direktörü görevden uzaklaştırdığını açıkladı ve kararın arkasında olayın ve ona bağlı olarak ortaya çıkan "yansımaların" ve milli takımın "olumlu imajı ile istikrarı üzerindeki olumsuz etkinin" bulunduğunu belirtti.

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Ünlü bir otelde çıkan kavga Hossam Hassan'ın hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı

60 yaşındaki Hossam Hassan, oyunculuk kariyerinde 176 uluslararası maça çıktıktan sonra teknik adamlığa yönelen, bir dizi yerel kulübü çalıştıran ve ardından 2024 yılında Mısır Milli Takımı'nın başına geçen, Mısır futbol tarihinin en öne çıkan isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Milli takımın onun yönetimindeki istikrarsız sonuçları aslında konumunu etkilemeye başlamış olsa da, yaz döneminde yaşanan kişisel kriz geleceği açısından belirleyici dönüm noktası oldu.

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Rapora göre, ağustos ayının sonunda Hossam Hassan'ın iki eşi arasında, izin döneminde ve Dünya Kupası'nın bitmesinden bir aydan kısa süre sonra, ünlü otellerden birindeki bir restoranda kavga çıktı.

Hossam Hassan iki eşi arasındaki kavgaya müdahale etmeye çalıştı, ancak durumu sakinleştirmeyi başaramayınca bayıldı ve hastaneye kaldırıldı; daha sonra ciddi bir fiziksel yaralanma olmadan hastaneden ayrıldı.

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Kavga videosu krizi derinleştirdi

Ancak olay aile içi anlaşmazlık sınırında kalmadı; kavganın bir video kaydı Mısır'da geniş çapta yayıldı ve bu durum spor ile hükümet çevrelerinin öfkesini çekti.

Hossam Hassan ilk eşinden boşanmak istediğini açıklamasına ve ardından aralarındaki evlilik ilişkisi sona ermesine rağmen, kriz teknik direktörün milli takımdan ayrılışından önceki günlerde resmi yaptırımlara maruz kalmasına neden oldu.

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Mısır Futbol Federasyonu tarafından görevden alınmasından önce, Yüksek Medya Düzenleme Konseyi, özel hayatının yol açtığı tartışmalar nedeniyle Hossam Hassan'ın tüm medya platformlarında görünmesini yasaklayan bir karar aldı.

Milli takımdan uzaklaştırma kararı, teknik direktörün sözleşmesi Dünya Kupası'nın ardından 2030 yılına kadar uzatılmış olmasına rağmen, bundan kısa bir süre sonra geldi.

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Böylece Mısır Milli Takımı, Ali Maher yönetiminde yeni bir döneme başlıyor. Maher'den, Hossam Hassan döneminin sonuna damga vuran tartışmalardan uzaklaşarak dikkati yeniden sportif tarafa çekmesi ve Mohamed Salah ile takım arkadaşlarını 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılmaya taşıması beklenecek.