"GTA 6", önceki oyunun ardından 13 yıl süren bekleyişin sonunda bu ayın 19'unda, 19 Kasım'da piyasaya çıktığı günden bu yana milyonların ilgisini üzerine çekti. Ancak yeni oyunun yarattığı çılgınlık bu kez futbolun soyunma odalarına da sıçradı ve heyecanına sabaha kadar karşı koyamayan bir Manchester United oyuncusuna kadar ulaştı.

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Rockstar Games, dünyanın en ünlü video oyunu serilerinden biri olan "Grand Theft Auto" serisinin altıncı oyununu, yeni sürüme kavuşmak için uzun yıllar bekleyen oyuncuların büyük merakı eşliğinde piyasaya sürdü.

İspanyol Sport gazetesinin aktardığına göre çıkış tarihi birçok ülkede olağanüstü bir olaya dönüştü. Pek çok kişi yeni sürüm erişime açılır açılmaz oynamaya başlamak için gece yarısını beklerken, oyunun çıkışıyla eş zamanlı olarak işe gitmeme vakaları ve yemek siparişleri de arttı.

Futbol yıldızları da bu atmosferin uzağında kalmadı. Birçok oyuncu takımlarıyla çıktıkları seyahatlerde ya da antrenmanların ardından video oyunu oynamayı alışkanlık haline getirmiş durumda. Ancak sportif takvime bağlı olmaları ve dinlenme ihtiyaçları bu tutkuya bir sınır çiziyor.

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Manchester United'da ise Kamerun asıllı Fransız forvet Bryan Mbeumo, yeni oyuna duyduğu heyecanı dikkat çekici bir şekilde ortaya koymasının ardından bazı taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu ve oyunla ilgilendiği zamanlamaya dair soru işaretleri doğdu.

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Mbeumo, sosyal medya hesaplarından gece yarısı "GTA 6" oyununun yükleme ekranının fotoğrafını paylaşarak oyunu çıkar çıkmaz denemeye başladığını ima etti ve fotoğrafa kısa bir not düştü: "Tarihi."

Bu paylaşım, oyuncunun daha önce verdiği bir röportajda oyunu ön siparişle aldığını anlatıp çıkış tarihini dört gözle beklediğini vurgulamasının ardından geldi: "Şu an sadece bekliyorum, bu oyun beni her gün evde tutacak... Antrenmanlardan sonra."

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Fotoğraf Manchester United taraftarları arasında tepkilere yol açtı. Thestandard'ın aktardığına göre, futbolcuların sportif sorumluluklar öncesinde yeterince dinlenmesinin önemi göz önüne alındığında, oyuncu paylaşımın zamanlaması nedeniyle bazı taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

Bir taraftar şunları yazdı: "Demek küme düşme hattındayız, hafta sonu en büyük rakibimize karşı mutlaka kazanmamız gereken bir maç var, yeni teknik direktör Amerika'dan daha yeni geldi ve lanet olası Mbeumo gece yarısından sonra hâlâ uyanık, GTA 6 oynuyor."

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Bir başka paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı: "Yeni bir menajerle ilk antrenmanından önce bütün geceyi GTA'da geçirmek kesinlikle (doğru) bir tercih."

Bir diğer taraftar "Yarın antrenmanınız var, gidin uyuyun" yorumunu yaparken, bir üçüncüsü de "18. sıradayız ve bir sonraki maçta Liverpool'la oynayacağız" diye ekledi.

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Oyunun çıkışı, Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun Manchester United'daki antrenmanlarının başlangıcına denk geldi. Pochettino, puan tablosunda sondan ikinci sırada yer alan ve küme düşme hattından çıkmanın yollarını arayan takımın başına geçti. İlk sınav bu akşam, pazar günü Anfield'da Liverpool karşısında oynanacak merakla beklenen dev maç olacak.

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