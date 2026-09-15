Barcelona kulübü, bugün salı günü, genç Mısırlı yıldızı Hamza Abdülkerim'e, Katalan kulübüyle yapacağı yeni sözleşme imza töreni öncesinde yeni bir mesaj gönderdi.

Barcelona, geçtiğimiz cuma günü, Hamza Abdülkerim ile 2030 yılına kadar sözleşmesinin yenilenmesini öngören bir anlaşmaya vardığını duyurmuş, yeni sözleşmenin imza töreninin bugün salı günü yapılacağını belirtmişti.

Barcelona, sözleşme imza töreni başlamadan önce, resmi "X" sayfasından Hamza Abdülkerim'in arkasında piramitlerden biri ve Ebu'l-Hevl heykeliyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu yorumu yaptı: "Mısır'da doğdu, kaderi Barcelona'da."

Hamza, geçtiğimiz ocak ayında Mısır'ın Ahly takımından Barcelona'ya gelmiş, satın alma opsiyonunu 1,5 milyon euro karşılığında devreye almaya karar veren Katalan kulübünden önce, kiralık olarak 6 ayını yedek takımda geçirmişti.

Genç Mısırlı yıldız, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki hazırlık döneminde A takımla forma giydi ve dikkat çekici bir görüntü sergileyerek 5 maçta 4 gol kaydetti; böylece Alman teknik direktör Hans Flick'i ve Barcelona yöneticilerini ikna etti.

Hamza Abdülkerim, bu sezonun başından bu yana geçen tüm maçlarda Barcelona'nın yedek kulübesinde yer aldı ve Ligin 3. haftasında Rayo Vallecano karşısında alınan farklı galibiyette (5-2) birkaç dakika sahada kaldı.

Hamza Abdülkerim'in, 2026 Dünya Kupası'na katılan Mısır Milli Takımı oyuncularından biri olduğu belirtiliyor. Mısır, tarihi bir başarı olarak ilk kez son 16 turuna yükselmişti.

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