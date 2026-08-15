Suudi Arabistan ekibi Hilal'in Portekizli sağ beki Joao Cancelo, Barcelona'ya dönme fırsatını beklemeye devam ediyor.

Geçen sezonu takımla kiralık olarak geçiren Cancelo, teknik direktör Hansi Flick'in ekibinde kariyerine devam etme yönünde net bir istek taşıyor. Ancak Hilal ile yürütülen müzakereler beklenenden daha karmaşık bir hale geldi.

Katalan kulübü, müzakerelere geçen sezonun sona ermesinin ardından başlamıştı ve Portekizli oyuncunun 10 milyon euro karşılığında Barcelona'ya dönmesi için her şey yolundaydı.

Ancak Suudi Arabistan gazetesi "Al-Yaum"a göre, anlaşmanın koşulları son günlerde değişmiş olabilir. Şimdi Hilal, oyuncudan vazgeçmek için yaklaşık 15 milyon euro talep ediyor.

Sport gazetesi, Portekizli sağ bekin Barcelona'yı unutmadığını ve sosyal medya hesapları üzerinden hayallerindeki kulübe sinyaller göndermeye devam ettiğini belirtti.

Bu sinyallerin en sonuncusu, bugün cumartesi günü, kişisel Instagram hesabı üzerinden geldi.

Cancelo, Barcelona döneminden siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı ve arka planına «Jovens Milionários» şarkısını ekledi.

Portekizli oyuncunun isteği konusunda hiçbir şüphesi yok; gelecek sezon Barcelona'da oynamak istiyor.

Bu, son haftalarda gönderdiği tek sinyal de değildi. Birkaç gün önce sosyal medya hesapları üzerinden Barcelona forması giydiği bir fotoğraf paylaşmış, cuma sabahı ise geri dönerek hikâyeler özelliği üzerinden Katalan kulübünün formasıyla bir başka fotoğrafını paylaşmıştı.

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