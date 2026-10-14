Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede tüm dikkatleri üzerine çektikten sonra, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın açıklamalarına yanıt verdi ve ardından sosyal medya üzerinden rakibine yeni bir alaycı mesaj gönderdi.

Yamal, Instagram hesabından maçın adamı ödülünü elinde tuttuğu bir fotoğrafını paylaştı ve üzerine "Şimdi beni tanıyor mu?" yazdı. Bu, Avrupa mücadelesi öncesinde geniş yankı uyandıran Gabonlu oyuncunun daha önceki açıklamalarına yapılan açık bir göndermeydi.

Eski açıklamalar mücadeleyi alevlendirdi





Hikâyenin başlangıcı Ağustos 2025'e uzanıyor. Lemina, Lamine Yamal hakkında sorulduğunda Barcelona taraftarlarını şaşırtan bir ifadeyle yanıt vermiş ve "Lamine Yamal kim? Onu tanımıyorum, ben Leroy Sane'yi tanıyorum" demişti.

Bu açıklamalar, Barcelona-Galatasaray maçı öncesinde medya ve Katalan kulübünün taraftarları tarafından geniş biçimde gündeme taşınarak yeniden öne çıktı. Genç İspanyol kanat oyuncusunun sahada ne ortaya koyacağı ise merakla bekleniyordu.

Tabloyu değiştiren 3 dakika

Yamal'ın yanıtı ise Salı akşamı Şampiyonlar Ligi ikinci hafta müsabakaları kapsamında oynanan ve Barcelona'nın 4-1 kazandığı maçta fiilen geldi.

İspanyol yıldız, dikkat çekici teknik parıltılar sergiledi ve ikinci yarının başında yalnızca 3 dakika içinde iki gol pası vererek Katalan ekibinin Türk rakibinin sahasında aldığı büyük galibiyete katkı sağladı. Barcelona taraftarları bunu, Lemina'nın açıklamalarına verilen kusursuz bir yanıt olarak değerlendirdi.

Maç, oyuncular arasındaki gerginlikten de uzak kalmadı. Karşılaşmanın başında Yamal ile Lemina arasında hafif bir tartışmaya dönüşen bir temas yaşandı, ardından hakem araya girerek durumu yatıştırdı.

Doğrudan alay

Yamal sahada ortaya koyduklarıyla yetinmedi; mücadelenin ardından Instagram üzerinden alaycı mesajını iletti ve maçın adamı ödülünü aldığı fotoğrafı kullanarak Lemina'nın açıklamalarını farklı bir açıdan yeniden gündeme taşıdı.

Böylece Galatasaraylı oyuncunun eski sözleri, maçın ardından alay konusu haline geldi. Yamal ise takımına turnuvadaki yolculuğunda güçlü bir moral veren farklı Avrupa galibiyetinde öne çıkan bir rol oynayarak Barcelona'daki teknik değerini teyit etmeyi sürdürdü.







