İngiltere'nin dün cumartesi günü UEFA Uluslar Ligi'nde Wembley Stadı'nda İspanya'ya 3-2 mağlup olmasının ardından, Üç Aslanlar'ın kaptanı Harry Kane maçın belirleyici anlarından birini hatırladı: İkinci yarıda kaçırdığı penaltı.

İngiltere Milli Takımı 2-1 önde iken, Bayern Münih forveti penaltıyı kullanırken kaydı ve istemeden her iki ayağıyla da topa dokunduktan sonra top üst direğe çarptı.

Kane maçtan sonra topa vururken sol bacağının kendisine ihanet ettiğini açıkladı ve şunları söyledi: "O anda kaymam talihsizlikti, bu bazen yaşanır. Sert vurmaya çalıştım ama sol ayağım bana ihanet etti ve tabii ki sonunda topa iki kez dokundum."

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları ekledi: "Bir futbolcunun hayatı böyle, bir forvetin hayatı böyle. İkinci yarıda şans yüzüme gülmedi."

Bu, İngiltere Milli Takımı kaptanı için son derece hayal kırıklığı yaratan bir kaçan fırsattı; zira takımına iki gol farkıyla öne geçme imkânı verebilirdi. Kaldı ki eski Tottenham forveti, maçta Üç Aslanlar'ın ikinci golünü de kaydetmişti.







