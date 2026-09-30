Bir fincan kahve, Ronaldo'nun Portekiz destanının sonunu mu yazdı?

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo'nun, teknik direktör Jorge Jesus ile ilişkisindeki gerilimin tırmanmasının ardından bugün çarşamba günü ülkesinin kampından beklenmedik biçimde ayrılmasıyla, milli takımın antrenmanlarından biri öncesinde Malmö Stadı'nda görüntülenmesi özel bir önem kazandı.

Ronalodo dün Malmö Stadı'nda elinde bir bardak kahveyle görüntülenmiş, sahadan ayrılmadan önce birkaç adım atmıştı. Uluslararası futbolu bırakma ihtimali göz önüne alındığında, bu görüntü onun Portekiz Milli Takımı'yla son karesi olabilir.

"Don", dün takım antrenmanlarında yer almadı; nitekim Portekiz gazetesi "A Bola", onun takım arkadaşlarıyla çalışmak yerine spor salonunda bireysel antrenman yaptığını belirtti.

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Jesus'un bugünkü basın toplantısında Ronaldo'nun antrenmanı reddetmediğini teyit etmesi, aralarında bir sorun olduğunu yalanlaması ve milli takımdaki tek karar merciinin kendisi olduğunu, ne Ronaldo'nun ne de bir başkasının düşüncelerini değiştiremeyeceğini vurgulamasının ardından kriz tırmandı.

Jesus'un açıklamaları, Ronaldo'nun geçen pazar UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyette forma giymemesi nedeniyle öne sürülen öfkesine dair iddiaların ardından geldi.

"Don", maçta yedek kulübesinden bile olsa forma giymedi; pazartesi ve salı günleri de takım arkadaşlarıyla antrenman yapmadı. Jesus maç öncesinde onu oyuna dahil etmeyi planladığını, ancak ilk on birde başlamasının muhtemel olmadığını açıklamıştı.

Oslo'da bitiş düdüğünün çalmasının ardından Ronaldo, yedek kulübesinden doğrudan tünele yöneldi ve maça gelen Portekizli taraftarları selamlayan takım arkadaşlarına katılmadı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı, Jesus'un son açıklamalarına yanıt olarak Portekiz kampından ayrıldığını duyurdu; kendisini milli takımdan ayrılmaya iten sebeplerin gerçeğini "uygun zamanda" açıklayacağını ekleyerek takım arkadaşlarına başarılar diledi.



