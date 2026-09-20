Feyenoord, pazar öğleden sonra FC Utrecht’i tam 5-0’la sahadan silerken büyük bir etki bıraktı ancak Kees Kwakman’a göre Rotterdam ekibinde bir isim tamamen sırıtıyordu.

Rotterdam ekibi, De Kuip’teki maçı daha devre arasına gitmeden neredeyse bitirdi. Anis Hadj Moussa iki gol atarken Nacho Ferri de fileleri havalandırdı ve Feyenoord soyunma odasına rahat bir 3-0’lık üstünlükle gitti.

Ancak devre arasında Utrecht, farkı azaltmak adına çok büyük bir fırsat yakaladı. Feyenoord kalecisi Tjark Ernst, Niklas Vesterlund’un son çizgiden yaptığı alçak ortaya ancak yarım dokunabildi. Sonrasında Dani de Wit bir anda büyük bir fırsat yakaladı, ancak Tsuyoshi Watanabe kendisini son anda şutun önüne atmayı başardı.

Kısa süre sonra Feyenoord kalecisi için işler yine neredeyse ters gidiyordu. De Wit’in çok da ikna edici olmayan şutunda Ernst tehlikeli bir seken top verdi ve bu pozisyonda Yoann Cathline, Utrecht adına gole çok yaklaştı.

Kwakman, kalecinin performansına şaşkınlıkla bakıyor. Eski futbolcu, ESPN stüdyosunda, “Feyenoord’un o kalecisi, aman tanrım... Bazen kolay topları olduğundan çok daha zor gösteriyor” dedi.

Kwakman’a göre Ernst, özellikle ikinci pozisyonda yaptığı kurtarışta gerekenden çok daha fazlasını yaptı. “O anda düşünüyorsun ki: bu epey zorlu bir kurtarıştı. Ama izleyince diyorsun ki: bunu tutup kontrol de edebilirdin.”

Analiste göre Feyenoord böylece iki kez gol yemekten kıl payı kurtuldu, ancak bu durum De Kuip’teki genel güç dengelerini değiştirmedi. Kwakman, “Feyenoord orada iki kez gol yemek üzereyken iyi kurtuldu ama Utrecht’in yaptığı da buydu. Bu da onların adına elbette çok ama çok yetersizdi” derken, konuk ekibin ilk yarıda Rotterdam temsilcisinin ceza sahasında tek bir top teması bile yapamadığını vurguladı.