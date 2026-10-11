Hoeneß, Bild'e yaptığı açıklamada, uzun milli maç arasıyla ilgili olarak "Bundesliga başladıktan dört hafta sonra iki hafta ara vermek bir felaket" dedi: "18 oyuncumuz seyahatteydi. Bu yüzden ritmin kaybolması gayet normal."

Bayern, cumartesi günü FC Augsburg deplasmanında sadece 2-2'lik (0-1) beraberlik alabilmiş ve puan tablosunda Borussia Dortmund'u geçme fırsatını kaçırmıştı. Bundesliga, son olarak Uluslar Ligi nedeniyle devam eden bir sezon sırasında hiç olmadığı kadar uzun süre ara vermişti. Ancak takvimden, Hoeneß'in bu nedenle hedef aldığı UEFA değil, dünya futbolunun yönetim organı FIFA sorumlu.

Hoeneß buna rağmen, "Kulüpler" diyerek sert çıktı ve "oyuncuların ücretini biz ödüyoruz, milli takımlar değil, bu yüzden artık kendilerini kabul ettirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. UEFA'nın "Uluslar Ligi gibi saçma bir organizasyonu" tercih etmesinin ise "yılın şakası" olduğunu söyledi. Hoeneß, turnuva nedeniyle hazırlık için çok az zaman kaldığını vurgulayarak, Bayern'in bu uzun Dünya Kupası'nın "asıl büyük mağduru" olduğunu da belirtti.

Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen ise yeni takvimi övmüştü. Eylülde Sky'a konuşan Dreesen, bunun "kulüp futbolu için daha iyi" olduğunu ve tüm taraflar açısından doğru yol olduğunu söylemişti.