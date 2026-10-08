Bir FCB yöneticisinin oğlu burada yakında ilk maçına çıkacak mı? Bayern Münih'in gizli ortağında ilginçlikler

TSV Hartberg bugüne kadar büyük bir şampiyonluk kazanmadı, ancak Avusturya’nın güneydoğusundaki 6.687 nüfuslu köyden çıkan Bundesliga kulübü bir alanda yine de seri şampiyon: forma sponsorlarının sayısında. Daha 2025 yazında bu reklamla kaplı forma Almanya’da da dikkat çekmişti, bu sezon üzerinde toplam 19 logo “yer alıyor”.

Karın bölgesinde en dikkat çekici şekilde yer alan yazı ise “Profertil” ve yanındaki şu ifade: “#1 Spermbooster”. Lenus Pharma şirketinin ürünü, çocuk sahibi olamayan erkeklerde sperm kalitesini optimize etmeye yönelik diyetetik gıdalar alanında dünya pazar lideri konumunda. Lenus Pharma’nın kurucusu ve genel müdürü Brigitte Annerl, 57 yaşındaki isim ayrıca 2017’den bu yana TSV Hartberg’in başkanlığını yürütüyor.

Kulübün ikinci kilit figürünün adı Erich Korherr. Alışılmadık bir çifte rolle 59 yaşındaki isim bir yandan kendi boya işletmesini yönetiyor, diğer yandan da 2017’den beri başkan ve genel müdür olarak TSV’nin transferleriyle ve kadro planlamasıyla ilgileniyor. MUT Magazin Mayıs 2026’da onun çalışmaları hakkında bir haber yayımladı; habere eklenen kısa profilde öncelikler net biçimde vurgulanıyor. Şöyle deniyor: “Meslek: Usta boyacı, Hartberg yakınlarındaki Greinbach’ta 11 çalışanlı Malerei Korherr şirketinin yöneticisi. Hobi: TSV Hartberg Futbol’da kulüp başkanlığı ve TSV Hartberg Spielbetriebs-GmbH’de genel müdürlük.”

Annerl ve Korherr, çok kısa süre içinde köy kulübünü üçüncü ligden Bundesliga’ya taşıdı ve 2018’den bu yana da sınırlı mali imkanlara, yetersiz altyapıya ve düşük taraftar ilgisine rağmen burada etkileyici bir şekilde kalıcı hale getirdi. Hartberg, 2020’de ilk kez Avrupa kupaları elemelerine katılma hakkı kazandı, 2025’te kupa finaline çıktı ve geçen sezon TSV bir kez daha şampiyonluk play-off’unda yer aldı. Bu yükselişe, yapısal eksikliklere yönelik eleştiriler de eşlik etti. Oyuncu birliği VdF’nin çalışma ortamına ilişkin anonim oyuncu anketinde Hartberg, örneğin yaz aylarında tüm Bundesliga kulüpleri arasında son sırada yer aldı. Aynı zamanda TSV, yıllar içinde FC Bayern’in gizli ortaklarından birine dönüştü.

FC Bayern: Red&Gold ve diğer gizli ortaklar

Münih ekibi, MLS kulübü Los Angeles FC ile birlikte genç oyuncuların geliştirilmesi ve desteklenmesi için Red&Gold Football adlı uluslararası ağı yürütüyor. Projenin parçası olan diğer ekipler ise Racing Club de Montevideo (Uruguay), Jeju SK FC (Güney Kore), SD Aucas (Ekvador) ve Gambions Stars Africa Akademisi (Gambiya).

Bunun yanı sıra “resmen ağın parçası olmadan, içindeki insanlarla çok iyi ilişkiler yürüttüğümüz bazı kulüpler de var”, ifadelerini kullandı altyapı sorumlusu Jochen Sauer kısa süre önce SPOX röportajında. “Örneğin Avusturya’daki TSV Hartberg ya da Portekiz’deki FC Arouca. Her iki kulübe de çok iyi gelişim gösteren oyuncular verdik.”

Sauer de, sportif direktör Christoph Freund gibi, bir dönem uzun süre RB Salzburg için çalıştı ve bu süreçte Avusturya futbolunda ağlar kurdu. Şimdi bu bağlantıları, Münih’in yeteneklerini Avusturya kulüplerine yerleştirmek için de kullanıyorlar; aynı dil, aynı kültür çevresi, kısa mesafeler, bu açıdan oldukça pratik. Bir dönem bu konuda artık düşüşe geçen Austria Klagenfurt gizli ortak işlevi görüyordu. Gelecekte bu rolü, planlandığı üzere, şu anda hâlâ ikinci ligde bulunan ve LAFC’nin sermaye paylarının yüzde 99’una sahip olduğu Wacker Innsbruck’un üstlenmesi bekleniyor. Ancak şu anda özellikle talep gören kulüp TSV Hartberg.

İş birliğinde, iyi ilişkilerin yanı sıra kişisel sempatiler de yardımcı oluyor olabilir. Erich Korherr’in söz konusu kısa profilinde ayrıca şu ifadeler yer alıyor: “TSV Hartberg’den sonraki favori kulüp: FC Bayern Münih. Favori oyuncu: Harry Kane (FC Bayern Münih).”

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FC Bayern ve Hartberg? “Tüm taraflar için kazan-kazan durumu”

Münih’in genç yetenekleri 2023’ten bu yana sık sık Hartberg’in yolunu tutuyor. Angelo Brückner ile Maximilian Henning kiralık olarak maç pratiği kazandı. Kaleci Tom Ritzy Hülsmann 2025’te bonservisiyle TSV’ye geçti, iyi bir gelişim gösterdi ve bu yaz 2,5 milyon euro karşılığında Fransa’da Stade Reims’e transfer oldu. FC Bayern’de uzun süredir strateji şu: tam da bu tür transferlerde sonraki satıştan pay sayesinde uzun vadede kazanç sağlamak ve böylece sürekli bir gelir akışı üretmek.

Şubat ayında Münih kampüsünün kaleci koordinatörü Tom Starke, Hartberg’in Profertil Arena’daki bir iç saha maçını yerinde izledi. Sky röportajında saha kenarında konuşan Starke, bunu “tüm taraflar için bir kazan-kazan durumu” olarak tanımladı. Hartberg az paraya iyi yetişmiş oyuncular alıyor, FC Bayern ise onları düzgün bir ligde test edip vitrine çıkarabiliyor. FC Bayern’den başka yetenekler de Hartberg’e gidecek mi? Starke o dönemde, “Sıradakileri de bu hattın içine koyabilmek için şimdiden çalışıyoruz” dedi.

Bu yaz ise Magnus Dalpiaz bu hattın içinden geçti. 19 yaşındaki sol bek geçen sezon hâlâ AC Milan’ın rezerv takımında kiralık olarak oynuyordu, şimdi ise Hartberg’de maç pratiği kazanıyor.

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TSV Hartberg, ünlü spor kişiliklerinin oğullarına yöneliyor

Dalpiaz, Avusturyalı rekor milli buz hokeyi kalecisi Claus Dalpiaz’ın oğlu. Bu nedenle Hartberg’e sadece Münih geçmişi yüzünden değil, DNA’sı nedeniyle de kusursuz biçimde uyuyor. TSV’de ilginç şekilde, ünlü spor kişiliklerinin oğullarından oluşan adeta bir grup birikmiş durumda.

Stoperde ilk tercih olan isim, mevcut TSV başantrenörü Markus Schopp’un oğlu Konstantin Schopp (Markus Schopp bir dönem Bundesliga’da Hamburger SV forması giymişti). Kadroda ayrıca Nikolaus Feldhofer (eski Avusturya milli futbolcusu Ferdinand Feldhofer’in oğlu) ve Lukas Fridrikas (eski dünya hentbolcüsü Ausra Fridrikas’ın oğlu) da bulunuyor. Bunlara ek olarak Simon Freund da ekipte. 21 yaşında, savunmacı ve Bayern sportif direktörü Christoph Freund’un oğlu. Bir bakıma çember burada tamamlanıyor.

Simon Freund son olarak Avusturya 3. Lig ekibi SV Seekirchen’de oynadı, ardından yaz aylarında deneme antrenmanının ardından Hartberg’e imza attı. “Babam benimle gurur duyduğunu söyledi” demişti o dönemde Kronen Zeitung gazetesine. “Tabii bana biraz yardım etti ve sözleşmeyle ilgilendi. Benim zaten bir menajerim yok.” Freund şu ana kadar yalnızca Hartberg’in üçüncü ligdeki rezerv takımında forma giydi. Milli maçlar arasından önceki son karşılaşmada ilk kez profesyonel takım kadrosunda yer aldı, ancak süre alamadı. Yakında ilk maçına çıkma ihtimali olabilir.