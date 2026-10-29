Jakobs, kararını Instagram'da duyururken "Millî takıma bir çocuk olarak geldim, şimdi bir yetişkin olarak ayrılıyorum" diye yazdı.

27 yaşındaki oyuncu, bundan böyle kulüp kariyerine odaklanmak istediğini ve ayrıca "kendime ve aileme daha fazla zaman ayırmayı" arzuladığını belirtti. "Çünkü zaman değerli ve bazı anlar bir daha asla geri gelmez."

Köln'de doğan ve bir dönem FC'de profesyonelliğe adım atan Jakobs, U21 seviyesinde Almanya formasını giymişti. 2021'de Florian Wirtz ve Nico Schlotterbeck gibi isimlerle birlikte Almanya'nın U21 Avrupa şampiyonluğunu yaşamıştı. Ancak bir yıl sonra Senegal'i temsil etmeye karar verdi ve o tarihten itibaren babasının memleketinin A millî takımında oynadı.

Jakobs, "Senegal sayesinde çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim ve sonsuza dek kalbimde taşıyacağım anlar yaşadım" dedi. "Senegalli bir babanın oğlu olarak yalnızca kendi hayalimi değil, babamın hayalini de gerçekleştirmek benim için çok özel bir şeydi."

Ismail Jakobs, Senegal ile iki kez Dünya Kupası'na katıldı

2024'te AS Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan sol ayaklı oyuncu, Senegal formasıyla ilk maçına Eylül 2022'de çıktı. Kısa süre sonra 2022 Dünya Kupası'nda ikinci grup maçından itibaren ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu, bir asist yaptı ve Afrika temsilcisiyle son 16 turuna yükseldi. Senegal bu turda İngiltere'ye 3-0 yenilerek elendi.

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Jakobs toplam 33 millî maçta forma giydi ve dört büyük turnuvaya katıldı. En büyük başarısı, yılın başında Afrika Uluslar Kupası'nda yaşadığı şampiyonluktu. Köln doğumlu oyuncu turnuvaya ilk 11'de başlamış, ancak ilerleyen süreçte yerini kaybetmişti. Yine de dört maçta oynayıp bir asist yaptı ve ev sahibi Fas'a karşı oynanan finalde bitiş düdüğünden 15 dakika önce oyuna girdi.

Senegal, ocak ayındaki finali uzatmaların ardından sahada 1-0 kazanmıştı. Ancak skandal maç sırasında yaşanan kargaşa nedeniyle Jakobs ve takım arkadaşlarının şampiyonluğu ilkbaharda sonradan geri alındı ve masa başında Fas'a verildi. Senegal Futbol Federasyonu bunun üzerine karara CAS nezdinde itiraz edeceğini açıkladı.

Belçika'ya karşı oynanan Dünya Kupası son 32 turu maçı, Jakobs'un son millî maçı olarak kaldı

Jakobs, geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda Senegal'in dört maçının ikisinde ilk 11'de yer aldı. Bunlardan biri de Belçika'ya karşı talihsiz biçimde elendikleri son 32 turu maçıydı. Senegalliler normal sürenin bitimine kısa bir süre kalana kadar 2-0 öndeydi. Ancak Belçikalılar maçı uzatmaya taşımayı başardı ve uzatmalarda 3-2 kazanmayı başardı. Bu, Jakobs'un millî takımı adına son maçıydı.

Galatasaray'da sol tarafta görev yapan savunmacı genellikle ilk 11'de yer alıyor ve bu sezon tüm kulvarlarda şimdiden 12 maça çıktı. Jakobs'un Türkiye şampiyonuyla sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.