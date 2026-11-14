Portekiz Milli Takımı, uzun yıllar boyunca Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen 7 numaralı formayla yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Söz konusu formanın, UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci hafta mücadeleleri kapsamında cumartesi akşamı oynanacak Danimarka karşılaşmasında Belçika ekibi Club Brugge'ün kanat oyuncusu Carlos Forbs'a verilmesi kararlaştırıldı.

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Portekiz Futbol Federasyonu, Portekiz basınından “Record” gazetesine göre cumartesi günü, maçla eş zamanlı olarak 7 numaralı forma için yeni bir grafik tasarımın benimsendiğini açıkladı. Bu adım, yirmi yılı aşan bir uluslararası kariyer boyunca bu numarayı futbol kimliğinin bir parçası haline getiren Ronaldo’nun milli takımda bıraktığı mirası ölümsüzleştirmeyi amaçlıyor.

Federasyon açıklamasında, formanın farklı bir tasarımla görüneceğini, ancak Ronaldo’nun milli takımdaki kariyerini belgelemek amacıyla önceki tasarımın da korunacağını belirtti. Açıklamada, bu numaranın Portekizli yıldızın ülke formasıyla yarattığı anılar, başarılar ve duygularla bağlantılı kalacağına işaret edildi.

Federasyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bu, son derece özel bir numaranın anlamını ölümsüzleştirmenin ve temsil ettiği mirasa saygı duruşunda bulunmanın bir başka yoludur. Sonsuza dek Cristiano Ronaldo ile bağlantılı kalacak hikâyeler, anılar, başarılar ve duygular var.”

Federasyon, yeni tasarımın şekli farklı olsa da aynı özü ve gururu taşıyacağını, önceki tasarımın ise asla unutulmayacak bir hikâye olarak nitelendirdiği bir kariyere tanıklık etmeye devam edeceğini ekledi.

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Carlos Forbs numarayı geçici olarak taşıyor

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Teknik açıdan ise Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus, Danimarka maçında 7 numaralı formayı Carlos Forbs’a vermeye karar verdi. Böylece Forbs, Ronaldo’nun uluslararası kariyerinin sona ermesinin ardından bu formayı giyen ilk isim oldu.

Ancak Forbs’un numarayı almış olması, onu kalıcı olarak taşıyacağı anlamına gelmiyor. Portekiz basınından “A Bola” gazetesine göre, önümüzdeki dönemde bu formayı giyerek Ronaldo’nun yerini alacak en güçlü aday, eski İtalyan ekibi Milan’ın kanat oyuncusu Rafael Leao olarak gösteriliyor.

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Şu an için Forbs’un tercih edilmesinin nedeni, Leao’nun sakatlık nedeniyle Portekiz Milli Takımı’nın mevcut iki maçında yer almaması. Bu durum, Leao’yu kadroya katılmaktan ve ülkesinin tarihinin en önemli yıldızlarından biriyle özdeşleşen bu numarayı giyme fırsatından mahrum bıraktı.

UEFA Uluslar Ligi kuralları da bu tercihte rol oynuyor. Zira kurallar, katılımcı milli takımları oyuncularına 1’den 23’e kadar numara belirlemeye zorunlu kılıyor. Bu da, formayı kalıcı olarak giyecek en güçlü adayın yokluğunda bile, 7 numaranın mevcut kadrodaki bir isme verilmesini gerekli hale getiriyor.

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Böylece Forbs, Danimarka karşısında ünlü numarayla sahaya çıkma fırsatı yakalarken, formanın uzun vadeli geleceği Leao’nun dönüşü ve Ronaldo’nun ardından bu görevi devralma ihtimali beklenerek açık kalıyor.

Ronaldo döneminin sonu ve yeni bir hikâyenin başlangıcı

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Ronaldo, bu ayın başında, kasım ayında, Portekiz Milli Takımı formasıyla geçirdiği 23 yılın ardından uluslararası kariyerine son vermişti. Böylece, başarılarının milli takım tarihinde öne çıkan bir simgeye dönüşen 7 numarayla özdeşleştiği istisnai bir sayfayı kapatmış oldu.

Bu numara, Portekizli taraftarlar için formanın arkasındaki sıradan bir tercih değildi; aksine Ronaldo’nun yarattığı uzun yıllara yayılan maçlar, başarılar ve anlarla bağlantılıydı. Öyle ki Portekizli yıldızın kimliğini, kariyeri boyunca taşıdığı numaradan ayırmak güç hale geldi.

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İşte bu nedenle, Portekiz Federasyonu’nun tasarımı değiştirme ve önceki sürümü koruma kararı, iki dönemi bir araya getirme çabası gibi görünüyor: Birincisi Ronaldo’nun sunduklarını ölümsüzleştiriyor, ikincisi ise yeni bir neslin numarayı giymesine ve milli takımın yolculuğunu sürdürmesine kapı aralıyor.