Bir dünya şampiyonundan yardım alarak... Yamal, dünya kupasını kazandıktan sonra yeni bir spor öğreniyor

Barcelonalı yıldız Lamine Yamal, İspanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından geçen günlerde yeni bir spor öğrenmeye yöneldi.

İspanya, 2026 Dünya Kupası'nın final maçında Arjantin'i tek golle mağlup ederek "La Roja" tarihinin ikinci yıldızını kazandı.

Lamine, Dünya Kupası şampiyonluğunu takım arkadaşları ve İspanyol taraftarlarla kutladı ve yeni sezona hazırlanmak için Barcelona antrenmanlarına dönmeden önce bir süre dinlendi.

"ESPN" uluslararası kanalı, Lamine Yamal'ın "sörf" sporunu öğrenirken çekilen bir video paylaştı.

Kanal şunları söyledi: "Brezilyalı olimpiyat şampiyonu Gabriel Medina, İspanyol yıldıza sörf dersleri veriyor."







