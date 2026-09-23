Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, Körfez Kupası "Halici 27" turnuvasının açılışında Kuveyt'i yenmelerine rağmen oyuncularını eleştirdi.

Suudi Arabistan Millî Takımı, Körfez Kupası'nın yirmi yedinci edisyonunun grup aşamasının ilk turunda, bugün çarşamba günü Cidde'deki Al-Inma Stadyumu'nda Kuveyt Millî Takımı'nı 1-0 mağlup etti.

Donis, maçın ardından Katar'ın "Al-Kass" kanallarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Çok denedikleri ve her şeyi ortaya koydukları için oyuncuları tebrik ediyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ancak bu tür maçlarda daha sakin olmalı, doğru kararları vermeli ve doğru şeyleri yapmalıyız."

Şu ifadeleri kullandı: "Kalede gerçek fırsatlar bulmadan ve gol atmadan, birçok kez rakibin ceza sahasının yakınında topa sahip olmamız mümkün değil."

Ekledi: "Bu tür maçları daha kolay hale getirebiliriz ve bizim için bir sonraki adım, doğru kararları vermeleri için oyuncularımızı daha sakin ve daha özgüvenli hale getirmektir."

Devamında şunları söyledi: "Üç puanı aldığımız için mutluyum, ancak Dünya Kupası'ndan bu yana aynı sorunu yaşamaya devam ediyoruz; topa sahip oluyoruz, maçı kontrol ediyoruz ve topu rakibin ceza sahasının yakınına getiriyoruz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak son pas ve son karar en iyisi değil, bu yüzden daha iyi kararlar vermeli ve gol atmalıyız."

Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Kuveyt filelerine gönderdiği tek golün, Hümam el-Hümami'nin şutunun ayağına çarpıp kaleciyi yanıltarak ağlara gitmesinin ardından Yusuf el-Hakan'dan kendi kalesine geldiğini belirtelim.