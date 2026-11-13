Brezilya'nın geçici kaptanı Raphinha, cumartesi günü Singapur'da Japonya'ya karşı oynanacak hazırlık maçında zorlu bir sınav bekliyor. Bu yaz Houston'da oynanan Dünya Kupası karşılaşmasının rövanşı, Japonya Teknik Direktörü Hajime Moriyasu'nun sekiz yıllık görev süresindeki son iki maça hazırlandığı döneme denk geliyor.

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Geçici kaptan zorlu bir mücadele bekliyor

Asıl kaptan Marquinhos sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği için Raphinha, Singapur Ulusal Stadyumu'nda hem kaptanlık pazubandını takacak hem de ikonik 10 numaralı formayı giyecek. Asya temsilcisi, haziran ayında Dünya Kupası son 32 turunda rakibinin son bölümdeki geri dönüşüyle aldığı 2-1'lik yenilginin rövanşını almak istiyor. Öte yandan 58 yaşındaki Moriyasu, Suudi Arabistan'daki çalkantılar nedeniyle Asya Kupası'nın 2027'nin başından Aralık 2027'ye ertelenmesi üzerine görevinden erken ayrılıyor.

Geri dönen hücum oyuncusu liderlik rolünü üstleniyor

Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle haziran ayında Teksas'taki karşılaşmayı kaçırdıktan sonra kadroya dönen Barcelonalı hücum oyuncusu, bu sezon attığı 15 golle La Liga'nın gol kralı olarak formunun zirvesinde geliyor. Rakibinin geçen ekim ayında Tokyo'daki hazırlık maçında geriden gelerek 3-2'lik tarihi bir galibiyet aldığını ve beş kez dünya şampiyonu olan takımı A millî takım düzeyinde ilk kez yendiğini de biliyor.

Cumartesi günkü maç öncesinde konuşan Raphinha, şunları söyledi: “Benim için Japonya'ya karşı oynamak, bir Dünya Kupası maçına çıkmak gibi. Çok zor, karmaşık bir maç olacağını düşünüyorum ama bana göre bu tür maçlar hangi seviyede olduğumuzu, sadece sahada bireysel olarak değil, takım olarak da neleri geliştirebileceğimizi görmek açısından önemli. Güçlü bir takıma karşı iyi bir sınav olacak.”

Ancelotti, görevinden ayrılacak meslektaşının yetkinliğine güveniyor

Norveç karşısında Dünya Kupası son 16 turunda elenmelerinin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti, yeni bir dönemi başlatmak için genç bir Brezilya kadrosunu Asya'ya getirdi.

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Cuma günü basına konuşan İtalyan teknik direktör şunları söyledi: “[Japonya] Dünya Kupası'nda bize karşı gerçekten iyi mücadele etti. Zor bir maçtı. Yarın da zor bir maç olacak çünkü hem savunmada hem hücumda gerçekten çok iyi organize oluyorlar. Gelişmek ve genç oyuncularımıza deneyim kazandırmak için rekabetçi bir maç oynamamız gerekiyor.”

Gelecek maçlar JPN Hazırlık Maçları 05:15 BRA

Ancelotti, Moriyasu'nun başlangıçta Şubat 2027'ye kadar sürecek olan kısa vadeli Japonya Futbol Federasyonu sözleşmesi erken sona yaklaşırken Avrupa'da teknik direktörlük yapabileceğini de belirtti: “Millî takımla çalışmak için zamanı oldu. Güçlü ve gerçekten çok iyi organize olmuş bir takım kurdu. Bence gerçekten çok iyi bir iş çıkardı ve dünyanın her yerinde antrenörlük ve teknik direktörlük yapmak için gereken tüm niteliklere sahip.”

Salı günkü son maçların ardından yeni dönem planları

Cumartesi günkü karşılaşmanın ardından Moriyasu, 17 Kasım Salı günü Paraguay'a karşı son kez takımın başında olacak ve görevi 23 yaş altı millî takım teknik direktörü Go Oiwa'ya devredecek. Yerine geçecek Oiwa'nın, 23 Aralık 2027 ile 21 Ocak 2028 arasında düzenlenecek ertelenmiş Asya Kupası öncesinde, mart ayında evlerinde oynayacakları bir hazırlık maçında ilk kez takımın başına çıkması bekleniyor. Brezilya da 2026 takvimini salı günü ev sahibi Singapur'a karşı tamamlayacak.