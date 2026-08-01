Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, Real Madrid ile kariyerinde kritik bir dönemeçle karşı karşıya. Zira Kraliyet Kulübü, sona ermek üzere olan sözleşmesinin yenilenmesine yönelik süren müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde oyuncunun hizmetlerinden vazgeçmeye hazır olduğunu ortaya koydu.

ESPN kanalına konuşan bilgi sahibi kaynaklar, Real Madrid yönetiminin, oyuncunun sözleşmesini yenilemeye yönelik son teklifini artırmama konusunda kesin bir tavır aldığını, nihai kararın artık ya sunulan teklifi kabul etmek ya da yeni bir adres aramak şeklinde bizzat oyuncunun elinde olduğunu vurguladı.

26 yaşındaki Vinicius, sözleşmesinin sona ermesine yalnızca bir yıl kalmışken, yeni sezon hazırlıklarına katılmak üzere önümüzdeki pazartesi günü Valdebebas antrenman merkezine dönecek. Bu durum, kulübü sınırlı seçeneklerle karşı karşıya bırakıyor.

Kaynaklar, İngiliz ekibi Arsenal'in durumu yakından takip ettiğini ve Brezilyalı kanat oyuncusunun ayrılmaya karar vermesi halinde güçlü bir müzakere pozisyonunda olacağına inandığını ortaya koydu. Ancak oyuncuya yakın bir kaynak, Premier Lig şampiyonuyla herhangi bir doğrudan temas bulunduğunu yalanladı.

İki taraf arasındaki müzakereler uzun aylardır tıkanmış durumdaydı. Vinicius yeni bir sözleşme imzalama konusunda aceleci davranmazken, kulüp yönetimi ile oyuncunun temsilcileri arasında yeni bir görüşme için tarih belirlenmedi.

Bu gelişmeler, Vinicius'un geçtiğimiz sezon eski teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde açıkça sergilediği rahatsızlığın gölgesinde geldi. Özellikle Santiago Bernabeu'da oynanan El Clasico maçında oyundan alınmasının ardından, üst üste ikinci sezon herhangi bir büyük kupanın kazanılamamasıyla birlikte toplu bir hayal kırıklığı yaşanmıştı.

2018 yılında Brezilya'dan Kraliyet Kulübü'ne katılmasından bu yana Vinicius, dünya futbolunun en öne çıkan yıldızlarından biri haline geldi. İki Şampiyonlar Ligi finalinde gol attı ve 2024 yılında Ballon d'Or ödülünde ikinci oldu.