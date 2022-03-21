Bir dönem sarı kırmızılı formayı giyen Fernando Meira: "Galatasaray hala kalbimde"

Galatasaray'ın 2008'de Stuttgart'tan transfer ettiği Portekizli stoper Fernando Meira'nın Türkiye macerası kısa sürmüştü. Mart 2009'da Zenit'e satılan Meira, buna rağmen İstanbul'u ve Galatasaray taraftarını hala unutamadı.

TRT Spor'a konuşan Meira, Portekiz'in Türkiye ile oynayacağı Dünya Kupası elemeleri playoff mücadelesine ve Galatasaray'a değindi.

Ne söyledi?

"Portekiz Milli Takımı'nda yeni bir hocamız var. Oyunumuza ve maçlarda aldığımız skorlara önemli katkıları var."

"Türkiye'ye karşı çok zorlu bir maç oynayacağız. Keşke Portekiz ve Türkiye, Dünya Kupası'na birlikte katılabilseydi. Ancak yalnızca biri ilerleyebilecek. Tabii ki muhtemelen İtalya'ya karşı bir final maçı da oynanacak."

"Türkiye Milli Takımı'na karşı büyük bir sevgi besliyorum ve keyifli bir maç olmasını diliyorum. Elbette Portekiz benim ülkem, o yüzden Portekiz'i destekliyorum."

"Kolay olmayacak"

"Portekiz'in birkaç önemli oyuncusu var. Milli Takımımız için en önemli isim tabii ki Cristiano Ronaldo."

"Türkiye de iyi oyunculara sahip. Ayrıca iyi bir takım ruhu var. Türkiye'yi elemek Portekiz için kolay olmayacak."

"Teknik direktörümüz için ilk amaç gol yememek değil, daha etkili ataklar yapmak. Portekiz birlikte oynadığında çok güçlü bir takım. Avrupa Şampiyonası'nda çok defansif ve agresif bir oyun oynamıştık."

"Stoper mevkisinde çok fazla alternatifimiz olmaması bizim için bir problem."

Hakan Çalhanoğlu övgüsü

"Hakan Çalhanoğlu fantastik bir oyuncu, harika bir tekniği var. Türkiye'nin en önemli oyuncularından biri. Çok iyi şutları, frikikleri ve köşe vuruşları var. Türkiye Milli Takımı bir arada olduğunda çok güçlü olabiliyor."

"Maçtan keyif almak istiyorum. Maalesef futbolda yalnızca bir takım kazanabiliyor."

"Türk taraftarlara çok büyük saygı duyuyorum. Türkiye'yi pek çok kez ziyaret ettim. Ailem de Türkiye'de bulunmaktan keyif alıyor."

"Türk Milli Takımı'nı ve Galatasaray'ı desteklemeye devam edeceğim. Fikirlerimi ve görüşlerimi almak isterseniz her zaman yardımcı olmak isterim."

"Dünyanın en iyi taraftarı Galatasaray'da"

"Arda Turan'la hala görüşüp, konuşuyoruz. Galatasaray taraftarlarıyla da hala sohbet ediyoruz. Galatasaray'da oynamak çok güzeldi. Fantastik bir kulüp. İstanbul ise harika bir şehir."

"Dünyanın en iyi taraftarı Galatasaray'da. Umarım ligi hakettiği yerde bitirebilir. Galatasaray hala kalbimde."

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