Real Zaragoza'nın Ander Herrera için ne ifade ettiğini anlamak için 30 yılı aşkın bir süre geriye, Mayıs 1995'e gitmek gerekiyor. O sırada henüz beş yaşında olan ve ileride İspanya millî takımında forma giyecek Herrera, televizyonun karşısına kilitlenmişti. Çünkü İspanya'nın kuzeydoğusunda, yaklaşık 700 bin nüfuslu Zaragoza kentinden gönül verdiği kulüp, o çarşamba akşamı tarihinin en büyük maçlarından birine çıkıyor, Paris'teki Parc des Princes'te Arsenal ile karşılaşıyordu.

Avrupa Kupa Galipleri Kupası finali Fransa'nın başkentinde oynanıyordu. Birkaç yıl öncesine kadar Zaragoza'da futbol oynayan Ander'in babası Pedro, kulübün teknik direktörü olarak olayların tam içindeydi. Oğlu ise evden takımını destekliyor, maç 1-1'lik skorla uzatmalara giderken heyecandan yerinde duramıyordu.

Yarım saatten biraz fazla bir süre sonra penaltı atışlarının gerginliğini de yaşayacağını düşünmeye başlamıştı. Ancak 120. dakikada o inanılmaz an geldi.

Zaragoza'nın orta saha oyuncusu Nayim, Londra temsilcisinin kalesine yaklaşık 40 metre mesafeden kısa bir an başını kaldırdı ve seken topa kaleye doğru sertçe vurdu. Bu dahice bir hamleydi; Nayim, Arsenal kalecisi, efsanevi ama zaman zaman komik hatalarıyla da tanınan David Seaman'ın kalesinden biraz fazla açıldığını görmüştü. Top Paris'in gece göğünde yüksek bir kavis çizdi. Seaman telaşla geriye koştu ama topun kale çizgisini geçmesini önleyecek bir müdahale yapamadı. Sonrası tam bir çılgınlıktı: Nayim ve takım arkadaşları, bütün Zaragoza ve elbette Herrera ailesinin evi sevinçten yıkılıyordu.

"Bugün Real Zaragoza ile Arsenal arasındaki farka bakın. Ama eskiden bu devlerle mücadele ediyorduk" diyen Herrera, birkaç hafta önce BBC'ye konuştu. Bir dönem Manchester United'da beş, Paris Saint-Germain'de üç yıl boyunca dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla birlikte en büyük kupalar için mücadele eden 37 yaşındaki futbolcu, yazdan bu yana yeniden Real Zaragoza forması giyiyor. Herrera'nın memleketinin takımından tek kuruş almaması, bu romantik dönüşü daha da özel kılıyor. Sezon başında İspanya üçüncü ligine düşmüş köklü kulüp için yalnızca sevgisinden dolayı, tamamen ücretsiz oynuyor.

Ander Herrera neden Real Zaragoza'da maaş almadan oynuyor?

"Bir sözleşmeye ihtiyacım yok. Çok başarılı bir kariyerim oldu ve mali durumuma dikkat ettim. Bu yüzden kendime böyle bir hediye verebiliyorum. Bu formayı giymek... Kulübe, takıma ve şehre yardım etmek istediğim için karşılıksız oynamak" sözleriyle Herrera, bu çok özel kararının nedenlerini açıklıyor. Köklerinin bulunduğu yerde, Real Zaragoza'nın belki de bugüne kadar yaşadığı en zor dönemde yanında olup destek vermek onun için gönülden bağlı olduğu bir mesele.

Getty Images

Zaragoza'nın mali durumu da pek iyi olmadığı için Herrera her türlü maaştan feragat ediyor. Merkez orta saha oyuncusu, kısa süre önce United efsanesi Rio Ferdinand'ın YouTube kanalında onunla yaptığı söyleşide "Bu kulübe ve oradaki insanlara çok şey borçluyum. Real Zaragoza olmasaydı muhtemelen hiçbir zaman profesyonel futbolcu olamazdım" dedi. Kendisini yalnızca bir oyuncu değil, her şeyden önce bir Zaragoza taraftarı olarak gören Herrera, "Bu durumda biz taraftarların takıma yardım etme sorumluluğu var" diye konuştu. Bir zamanlar United ve PSG'de milyonlar değerinde sözleşmelere sahip olan futbolcu, "Futbolda ve elbette maddi açıdan başardıklarımla gurur duyuyorum. Bu yüzden paraya ihtiyacım yok. Karşılıksız oynamak, karşılıksız yardım etmek istedim" vurgusunu yaptı.

Zaragoza bugün üçüncü ligde olsa da Herrera'nın, babasının 1993'ten 2012'ye kadar teknik direktörlük yaptığı kulüple birlikte büyüdüğü yıllarda tablo çok farklıydı. Zaragoza, 1990'larda ve 2000'lerde çoğunlukla LaLiga'nın yerleşik ekiplerinden biriydi; zaman zaman üst sıralar için de mücadele ediyordu. 1994'te ligi üçüncü bitirip Copa del Rey'i kazandı. Bir yıl sonra da söz konusu Avrupa Kupa Galipleri Kupası zaferi geldi. 2001 ve 2004'te iki ulusal kupa başarısı daha yaşayan Zaragoza, 2000'de LaLiga'yı sansasyonel biçimde dördüncü sırada tamamladı. Real Madrid'in önündeydi ve o sezonun ikincisi Barcelona'nın yalnızca bir puan gerisindeydi.

Ander Herrera, Real Zaragoza'ya 14 yaşında katıldı

Herrera bütün bunlara çocuk ve genç bir futbolcu olarak tanıklık etti; bir gün Zaragoza forması giymenin hayalini kurdu. 14 yaşında tuttuğu kulübün altyapısına katıldı ve o yıllarda da bağlılığını gösterdi. Herrera BBC'ye, "Zaragoza akademisinin en iyi oyuncularından biriydim ve başka bir yere gitme fırsatım vardı. Ama ayrılmak istemedim" dedi. Zaragoza'nın 2008'de LaLiga'dan düşmesine kuşkusuz üzülmüştü, ancak bu durum A takıma yükselme şansını da artırmıştı.

Altı ay sonra profesyonel takımla ilk maçına çıktı, yavaş yavaş ilk 11'in değişmez oyuncularından biri oldu ve takımın hemen yeniden yükselmesine katkı sağladı. Üst ligde de iyi bir uyum gösterdi; Zaragoza ile iki kez ligde kalmayı başardı, İspanya U21 Millî Takımı'na seçildi ve 2011'de U21 Avrupa Şampiyonluğu'na giden yolda kilit isimlerden biri oldu. David de Gea, Javi Martinez, Thiago Alcantara ve Juan Mata gibi geleceğin yıldızlarıyla dolu takımda altı, sekiz ve on numara özelliklerini kendine özgü biçimde birleştirerek parladı. Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'nin yer aldığı İsviçre karşısında 2-0 kazanılan finalde açılış golünü attı.

O yaz Zaragoza'dan ayrılıp Athletic Bilbao'ya transfer olarak kariyerinde bir sonraki adımı attı. Öyle bir seviyeye ulaştı ki Manchester United, 2014'te onun için 36 milyon avro bonservis bedeli ödedi. İngiliz devinde yaklaşık 200 maça çıktı, 2019'da PSG'ye geçti ve oradaki üç yılında Neymar, Kylian Mbappe ve Lionel Messi gibi megastarlarla birlikte oynadı.

Ander Herrera'dan Lionel Messi'ye övgü: "İnanılmazdı"

Üç süperstardan hangisiyle oynamaktan en çok keyif almıştı? Herrera, Rio Ferdinand ile sohbetinde "Elbette Leo" yanıtını verdi. Messi'nin büyüsünü, "Onun gibisini bir daha asla göremeyeceğiz. Sadece maçlarda değil, her antrenmanda... Antrenmanda kaç kez top kaybettiğini sayabiliyordum; sayı her zaman sıfırdı. Rondo çalışmasında hiç hata yapmadığı için ortaya hiç geçmek zorunda kalmazdı. İnanılmazdı" sözleriyle anlattı.

Paris'teki döneminin ardından Herrera, 2022'de yeniden Bilbao'ya imza atarak ilk romantik dönüşünü yaptı. Kariyerinin son dönemine giren futbolcu, 2025'in başında bir başka özel transferle manşetlere çıktı. Çocukluğundan beri hayranlık duyduğu Arjantin'in önde gelen kulüplerinden Boca Juniors'a gitti. Bu hayranlığında da Real Zaragoza'nın büyük payı vardı.

Daha doğrusu babası Pedro'nun memleketinin kulübündeki teknik direktörlük görevinin. Çocukken babasının Arjantin'den Zaragoza'ya çok sayıda oyuncu getirmesini izlemişti. Pedro, daha sonra Valencia'nın yıldızı olacak Kily Gonzalez'i de 1996'da doğrudan Boca'dan transfer etmişti. Herrera, Arjantin futboluna ilgisinin nasıl başladığını birkaç yıl önce ESPN'e şöyle anlattı: "Babama neden bu kadar çok Arjantinli oyuncu getirdiğini sordum. Bana, 'Seni asla yarı yolda bırakmazlar. İşler zorlaşıp yanlış yönde gitmeye başladığında her zaman sorumluluk alır ve mücadele ederler' dedi."

Ander Herrera neden Boca Juniors'a da hayran?

Boca ise onun için özellikle ayrı bir yere sahipti. Babası Arjantin'e oyuncu izlemeye gittiğinde, Boca'nın stadındaki atmosferi duyabilmesi için onu efsanevi Bombonera'dan mutlaka arardı. İspanya'daki evinde saatin çoğu zaman gece yarısını geçmiş olması Herrera'yı rahatsız etmiyordu. Bu, bir Boca ikonuna duyduğu özel hayranlığın da önüne geçmedi. Efsanevi oyun kurucudan övgüyle söz eden Herrera, "Bazen Boca'yı ve Juan Roman Riquelme'yi izleyebilmek için gece ikiye, üçe kadar uyanık kalırdım" dedi. "Oynarken beni hayran bırakırdı. Sana sahte bir güven duygusu verir, oyunu yavaşlatıyormuş gibi görünür. Sonra bir anda hızlanır ve ne olduğunu anlamadan iş işten geçmiş olur."

Getty Images

Herrera, doğal olarak ilk günden itibaren Boca taraftarlarının gönlünü kazandı. Buenos Aires'te bir buçuk yıl kaldı ve Avrupa dışındaki gönül verdiği kulüp için toplam 29 resmî maça çıkıp bir gol attı. Peki Herrera'nın 2011'de ayrılmasından bu yana geçen 15 yılda Zaragoza'ya ne oldu?

Real Zaragoza iki yıl daha birinci ligde kaldı. 2013'teki düşüşünden bu yana ise LaLiga'ya hiç dönemedi. Herrera'nın döneminde de kulübün üzerinde devasa bir borç yükü vardı ve mali sıkıntılar zamanla kulübün ayırt edici özelliklerinden biri hâline geldi. Sahada ise İspanya'nın en üst ligine dönme çabaları sonuçsuz kaldı. Zaragoza, 2018 ve 2020'de üçüncü sırayı alarak doğrudan yükselmeyi kıl payı kaçırdı; iki yılın hiçbirinde play-off yoluyla da üst lige çıkamadı.

Bunlar son parıltılar gibiydi. Çünkü Zaragoza, 2020'den sonraki yıllarda giderek ikinci ligin orta sıralarında silik bir takıma dönüştü ve geçen sezon dibe vurdu. Mayıs sonunda, sondan bir önceki haftada Las Palmas deplasmanında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından durum netleşti: Zaragoza üçüncü lige düşecekti.

Real Zaragoza hâlâ LaLiga'nın tüm zamanlar puan tablosunda 10. sırada

Marca "Bir devin düşüşü" manşetini attı. Zaragoza, 2013'ten bu yana birinci ligde oynamamasına rağmen LaLiga'nın tüm zamanlar puan tablosunda hâlâ 10. sırada. Celta Vigo, Villarreal, Osasuna ve Getafe gibi köklü kulüplerin bazılarının da epey önünde.

Taraftarların kulüplerinin düşüşüne yönelik öfkesi en çok Jorge Mas'a yöneliyor. Kardeşi ve David Beckham ile birlikte Messi'nin kulübü Inter Miami'nin sahiplerinden biri olan ABD'li milyarder, 2022'de Zaragoza'ya yatırım yaptı. O tarihten bu yana kulübün çoğunluk hissedarı ve başkanı. Mas, borç yükünü önemli ölçüde azaltmayı başarsa da onun yönetiminde sportif gidişat sürekli kötüleşti.

Dolayısıyla Zaragoza'nın stadı La Romareda'da şu anki gerçeklik üçüncü lig. İspanya, Portekiz ve Fas'ta düzenlenecek 2030 Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapması planlanan stat, bu nedenle şu anda yeniden inşa ediliyor. Herrera, üçüncü lige düşüş için "Hepimiz adına çok üzücüydü" diyor. "Real Zaragoza Avrupa'da olmalı, kupalar için mücadele etmeli, İspanya'nın ve Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle karşılaşmalı."

Ander Herrera ile yükselme hayalleri: Real Zaragoza üçüncü lige güçlü başladı

Eski PSG yıldızı, büyük bir coşkuyla karşılandığı Zaragoza'ya temmuz ortasında döndü ve bir yıllık sözleşme imzaladı. Ağustos sonunda, sezonun açılış maçında 15 yılı aşkın bir aradan sonra çok sevdiği kulübün formasını yeniden giydi; sahaya kaptan olarak çıktı. O dönemdeki başlangıç, Gimnastic de Tarragona deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgiyle kötü geçse de Zaragoza sonraki yedi maçta tam 17 puan topladı. Herrera, sakatlık sorunları nedeniyle bir ay sahalardan uzak kaldığı için bu maçların yalnızca üçünde oynayabildi. Ancak pazar günü Murcia deplasmanında 0-0 biten maçta, bitime 20 dakikadan biraz fazla süre kala oyuna girerek sahalara döndü.

Her hâlükârda, Herrera sahada olsa da olmasa da işler şimdiye kadar yolunda gitti. Zaragoza, sekiz hafta sonunda lider Villarreal B ile aynı puanda ve ikinci sırada. Bakışlarını geleceğe çeviren Herrera, "İlk günden itibaren geçmiş hakkında çok fazla konuşmak istemedim" diyor. "Neleri yanlış yaptığımızı fazlasıyla konuştuk. Son yıllarda yaşananlar, bütün bu olumsuzluklar bizi yıpratıyor. Geçmişte olanlardan yakınmayı bırakıp bunun yerine geleceği şekillendirelim." Tecrübeli futbolcu, küçük Zaragoza taraftarlarının da bir zamanlar kendisinin yaşadığı geceleri yaşamasını istiyor. Örneğin Mayıs 1995'te, evde televizyon karşısında yaşadığı geceyi.