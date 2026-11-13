Crystal Palace ve Everton’ın eski kanat oyuncusu Yannick Bolasie, Brezilya kulübü Chapecoense’nin Serie B’ye düşmesinin ardından takımdan planlanandan önce ayrıldı. Kongolu hücum oyuncusunun perşembe günü karşılıklı anlaşmayla gerçekleşen ayrılığı, sözleşmesinin sona ermesine yalnızca birkaç hafta kala kariyerindeki bir sonraki adımı belirsiz bıraktı.

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Karşılıklı anlaşmayla fesih, Bolasie'nin Brezilya macerasını noktaladı

Bolasie ile Santa Catarina ekibi, başlangıçta aralık ayına kadar sürecek sözleşmeyi takımın ikinci lige düşmesi matematiksel olarak kesinleşince erken sonlandırma konusunda anlaştı. Ocak ayında Chapeco'ya gelen forvet, Brezilya Şampiyonası, Copa do Brasil, Copa Sul-Sudeste ve Campeonato Catarinense'de fazla etkili olamadı. Erken ayrılığı, deneyimli oyuncunun bundan sonra nerede forma giyeceği konusunda yeni soru işaretleri yarattı.

Dostane ayrılık resmî açıklamayla doğrulandı

Takımı bu sezon sahada zorluklar yaşasa da ayrılan kanat oyuncusu, 10 aylık görev süresi boyunca kulübe gösterdiği sevgi ve saygı sayesinde kulüp içinde sevilen bir isim olarak kaldı.

Perşembe günü ayrılığını doğrulayan kulübün resmî açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Chapecoense Futbol Derneği, forvet Bolasie ile sözleşmesinin sona erdirildiğini resmen duyurur.

“Oyuncu, 2026 sezonunun başında Chapecoense'ye katıldı ve takım için 34 resmî maçta forma giyerek üç gol ve üç asist kaydetti.

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“Yannick Bolasie'ye kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği özveri, profesyonellik ve her gün sunduğu katkılar için teşekkür ederiz.

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“Kariyerinin bu yeni dönemine adım atarken kendisini minnet ve saygıyla uğurluyoruz. Kulüpteki herkes Yannick'e ve ailesine mutluluklar diler. Kulüp, oyuncuya teşekkür eder ve gelecekteki çalışmalarında başarılar diler.”

Birçok kıtaya uzanan kariyer

Güney Amerika'ya taşınmadan önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti millî oyuncusu, en çok İngiltere'nin en üst liginde Crystal Palace ve Everton formalarıyla geçirdiği dönemle tanınıyordu. Çalımlarıyla öne çıkan oyuncu, Premier League kariyerinde 119 maça çıkıp 10 gol ve 17 asistlik katkı sağladıktan sonra 2021'de Merseyside'dan ayrıldı.

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Türkiye ve Galler'deki dönemlerinin ardından Criciuma ve Cruzeiro'da oynarken Brezilya futboluna iyi uyum sağladı. Ülkedeki en verimli dönemini Tigre lakaplı Criciuma'da geçirdi. Chapeco'ya transferinden önce takımın en üst ligde mücadele ettiği sezonda kilit oyunculardan biri oldu.

Küme düşen Chapecoense'yi Vasco sınavı bekliyor

Bolasie serbest oyuncu olarak seçeneklerini değerlendirirken Chapecoense, en üst ligde kalan maçlarını onsuz tamamlamak zorunda. Takım, cumartesi günü Vasco da Gama'yı ağırlayacak. Ardından 18 Kasım'da Remo'ya konuk olacak ve üç gün sonra kanat oyuncusunun eski kulübü Cruzeiro'yu ağırlayacak. Santa Catarina'da gözler daha sonra kadronun gelecek sezon ikinci lig için yeniden yapılandırılmasına çevrilecek.