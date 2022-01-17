Bir dönem Liverpool'da da oynayan Jordon Ibe, Adanaspor'a transfer olmak üzere

TFF 1. Lig'de oynadığı son üç maçı da kazanan ve bir maçı eksik olmasına rağmen play off hattının bir puan gerisinde yer alan Adanaspor kadrosunu sürpriz bir isimle güçlendirdi.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre turuncu-beyazlılar bir dönem Liverpool forması da giyen İngiliz sağ bek Jordon Ibe ile anlaştı.

İstanbul'a gelen Ibe sağlık kontrolünden geçerken, resmi imzanın kısa bir süre içerisinde atılması bekleniyor.

Son olarak geçtiğimiz sezon Championship takımlarından Derby County'nin kadrosunda yer alan Ibe, 2015-2016 sezonunda Liverpool formasıyla 27'si Premier Lig olmak üzere 41 karşılaşmada forma giyerek dikkat çekmişti.

Resmi açıklama bekleniyor

2016 yazında 18 milyon euro karşılığında bir başka Premier Lig ekibi Bournemouth'a transfer olan Ibe, tranferinin resmiyet kazanması halinde kariyerinde ilk kez İngiltere dışında bir ülkede top koşturacak.

Geçen sezondan bu yana boşta olan Ibe'nin sağlık kontrollerinde herhangi bir probleme rastlanmazken, transferin resmen duyurulması için geri sayıma geçildi.

Sekiz sezon top koşturduğu Premier Lig'de 119 maça çıkan ve dört gol atan Ibe, bu karşılaşmalara 10 da asist sığdırmıştı. İngiltere U19 ve U21 milli takımlarının formasını giyen Ibe, buna rağmen A Milli Takım'da ise oynamadı.

Kontrat süresi netleşmeyen Ibe'nin ilk maçına gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanında çıkması bekleniyor.

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