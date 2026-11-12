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Felix Passlack, BVB'de gözden çıkarıldı ve VfL Bochum'da da beklenen çıkışı yapamadı. Şimdilerde 28 yaşındaki futbolcu, İskoçya'da kaptanlık yapıyor ve kısa süre içinde hem zirveleri hem de dipleri yaşıyor.

Hibs'te dram da var, duygu da. Üstelik olayların doğrudan içinde olmasalar bile. Ama baştan başlayalım.

İskoçya Premiership'inin şampiyonluk grubunda Hibernian FC, geçen sezonun sondan bir önceki haftasında Glasgow Rangers deplasmanında 2-1 kazandı. Sonradan oyuna giren Dane Scarlett, 89. dakikada galibiyet golünü attı. Golün asistini ise birazdan asıl üzerinde duracağımız isim Felix Passlack yaptı.

Bu üç puan ve doğrudan rakibi FC Motherwell'in aynı sırada aldığı yenilgi, Hibs'e son haftada Avrupa kupalarına katılma yolunda bir final maçı oynama fırsatı verdi. Ancak Hibernian, taraftarı önünde 1-0 kaybetti, beşinci oldu ve eli boş kaldı.

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Fakat bu durum uzun sürmedi. Çünkü aynı sırada Celtic, Hibs'in şehirdeki rakibi Hearts of Midlothian'ı yendi. Hearts, sezon boyunca Celtic ya da Rangers dışında 1985'ten bu yana şampiyon olan ilk takım olmaya çok yaklaşmıştı. Şampiyonluğu cebine koyan Celtic, bir hafta sonra kupa finalinde Dunfermline Athletic'i yenmek için Hampden Park'a gitti. Celtic'in finaldeki galibiyeti sayesinde Hibs de Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Üstelik 50 yıl sonra ilk kez üst üste iki sezonda bir Avrupa turnuvasında yer alacaklardı.

IMAGO

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Felix Passlack, VfL Bochum'dan Hibernian'a transfer oldu

Passlack, bütün bu karmaşanın ve birazdan değineceğimiz diğer olayların tam ortasındaydı. Bir zamanlar BVB'de gözden çıkarılan bek, geçen kış transfer döneminin son gününde VfL Bochum'dan İskoçya'ya transfer olmuştu. Sözleşmesi yazın sona erecek olmasına rağmen Edinburgh'un köklü kulübü, Passlack için 200.000 avro ödedi.

Passlack, Castroper Straße'de iki buçuk sezon forma giydi. Uzun süre ilk 11'in değişmez ismiydi ancak takımın 2025'te 2. Lig'e düşmesinin ardından pek az süre alabildi. Hibernian ilgisini erkenden ortaya koymuştu. Şimdilerde 28 yaşında olan ve 2015'te U17 Fritz Walter Altın Madalyası'nı kazanan futbolcu, transfer fikrine ısınmak için geçen Noel dönemini Edinburgh'da geçirmişti.

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Daha önce Norwich City ve Fortuna Sittard'da kiralık olarak yurt dışı deneyimi yaşayan Passlack, Bochum'un Danimarka birinci lig ekibi Randers FC'den Oliver Olsen'ı bulmasına kadar beklemek zorunda kaldı. Sonrasında, "1 Ocak'tan itibaren bekledim ve içimden 'Haydi, birini alın, birini alın!' dedim. Biraz sinir bozucuydu" diye anlattı.

IMAGO

Felix Passlack, Hibernian'a gelişinden sekiz ay sonra kaptan oldu

2029'a kadar sözleşme imzalayan Passlack, İskoçya'nın başkentinde müthiş bir başlangıç yaptı. Transferinin hemen ardından, yalnızca bir antrenmana katılmışken ilk 11'de sahaya çıktı. Üç hafta bile geçmeden Celtic Park'taki sürpriz 2-1'lik galibiyette ilk golünü attı.

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Passlack, o andan itibaren ilk 11'in vazgeçilmezi oldu. Geçen sezon forma giydiği 13 maçın tamamına ilk 11'de başladı ve yalnızca sağ orta saha oyuncusu olarak oynadı. "Genç bir oyuncuyken kanatta oynamış olmam bana yardımcı oluyor. Hem de çok. Teknik direktörün görmek istediği tam olarak bu: Her zaman ceza sahasında olmamız, her zaman arka direkte hazır bulunmamız" dedi.

O günden beri bu konumu değişmedi. Hatta bugün, gelişinden yalnızca sekiz ay sonra takımın kaptanı. Takım arkadaşı Jamie McGrath şaşkınlığını şöyle dile getirdi: "Onu kaptanlık pazubendini takarken görmek biraz tuhaf. Felix herkes tarafından çok seviliyor, gerçekten harika biri ve onunla iletişim kurmak çok kolay. Takımın kalbi o."

IMAGO

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Hibernian, Avrupa'da tarihî bir başarının eşiğine geldi

Peki kaptanlığa nasıl geldi? Bunun için yine dram gerekiyordu. Teknik direktör David Gray'in öğrencileri, Konferans Ligi elemelerinde iki tur geçti. Ardından deplasmandaki 0-0'lık beraberliğin rövanşında KAA Gent'i Easter Road'da ağırladılar. Bir galibiyet, Hibs'i kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa turnuvasının grup aşamasına taşıyacaktı.

Hibernian, 1-0 geriye düştüğü maçta skoru lehine çevirdi; Passlack 77. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Ancak karşılaşma gerçekten de yenilgiyle sonuçlandı: Belçikalılar uzatma dakikalarının ilkinde skoru 3-2'ye getiren golü attı. Hibernian yıkılmıştı.

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Ardından oynanan dört lig maçında üç yenilgi geldi. Teknik direktör Gray görevden alındı, yerine Marink Reedijk geçti. Henüz 35 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce SK Beveren'i beş yılın ardından birinci lige çıkarmıştı. Takımın yükselişi, alınabilecek 72 puanın 66'sını toplamasıyla şubat sonu itibarıyla kesinleşmişti.

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Felix Passlack ve Hibernian, kulüp marşıyla sosyal medyada gündem oldu

Göreve geleli yalnızca birkaç gün olmuşken Reedijk, kaptanlık pazubendini Martin Boyle'dan aldı ve Passlack'ı kariyerinde ilk kez kaptan yaptı. Reedijk, "Felix benim için örnek bir oyuncu. Binlerce kilometre koşuyor, elinden gelenin en iyisini yapıyor ve sahada her şeyini veriyor. Şu anda ihtiyacımız olan tam da bu. Yalnızca iyi bir örnek olmakla kalmıyor; fikirlerini dile getiriyor ve ne gerektiğini bilecek kadar deneyime sahip" dedi.

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Ancak Hollandalı teknik direktörün etkileyici serisi İskoçya'da hemen sona erdi. Hibs, Reedijk yönetimindeki ilk üç maçını da birer gol farkla kaybedip ligin son sırasına geriledi. Yine dram, yine duygular; hem de her türlüsü.

Çünkü sportif açıdan bu dip noktasını yalnızca birkaç gün sonra tarihî bir yolculuğun başlangıcı olabilecek ve sosyal medyada yayılan bir an izledi. Hibernian, ülkenin ikinci kupa organizasyonu olan Lig Kupası'nın yarı finalinde Hearts'ü Tynecastle Park'ta 2-1 yendi. Büyük şehir rakibine karşı kazanılan galibiyetin ardından taraftarlar ve takım, The Proclaimers'ın "Sunshine on Leith" adlı geleneksel kulüp marşını birlikte söyledi. Bu anların görüntüleri ertesi gün sosyal medyada her yerdeydi.

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Felix Passlack'lı Hibernian, 2016'dan bu yana ilk kupasını kazanabilir

Bu sezon şu ana kadar oynadığı 21 maçın 19'una yine ilk 11'de başlayan Passlack, yaşananlardan çok etkilenmişti. "Burada olmaktan gerçekten mutluyum. Şehri ve kulübü seviyorum, insanlar harika. Takıma uyum sağlamak benim için gerçekten kolay oldu. Kaptanlık pazubendini taşımak benim için bir ayrıcalık. Onu gururla taşıyorum" dedi.

Bir beraberlik ve Passlack'ın sakatlık nedeniyle oyundan erken çıkmak zorunda kaldığı Aberdeen deplasmanındaki 4-0'lık galibiyetin ardından Hibs biraz nefes aldı ve 12 takımlı ligde onuncu sıraya yükseldi. Millî aranın ardından, Premiership'teki karşılaşmalarından yalnızca altı gün sonra Rangers ile oynayacakları kupa finaline kadar beş lig maçları daha var.

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Hibernian formasıyla çıktığı 34 resmî maçta on gole doğrudan katkı sağlayan (dört gol, altı asist) Passlack'ın Rangers'a karşı iyi anıları var: Yalnızca ağustosta değil, daha önce mayısta da Ibrox Stadium'da 2-1'lik deplasman galibiyeti yaşadı.

Şimdi iki takım Hampden Park'ta buluşacak. Hibs, 2016'dan bu yana ilk kupasını kazanabilir. O yıl, 114 yıllık aranın ardından İskoçya Kupası'nı yeniden kazanmışlardı. Finaldeki rakipleri Glasgow Rangers'dı. Uzatma dakikalarının ikincisinde galibiyet golünü atan isim ise eski teknik direktör Gray'di. Bundan daha iyi bir uğur olur mu?

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Felix Passlack'ın profesyonel kariyerine genel bakış