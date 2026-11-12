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Felix Passlack, BVB'de gözden çıkarıldı ve VfL Bochum'da da beklenen çıkışı yapamadı. Şimdilerde 28 yaşındaki futbolcu, İskoçya'da kaptanlık yapıyor ve kısa sürede inişleri de çıkışları da yaşıyor.

Hibs'te dram da duygu da eksik olmuyor. Üstelik bazen olayların içinde olmadıklarında bile. Ama baştan başlayalım.

İskoçya Premiership'inin şampiyonluk grubunda Hibernian FC, geçen sezonun sondan bir önceki haftasında Glasgow'da Rangers'ı 2:1 yendi. Sonradan oyuna giren Dane Scarlett, 89. dakikada galibiyet golünü attı. Asisti ise birazdan hikâyenin odağına yerleşecek olan Felix Passlack yaptı.

Bu üç puan ve doğrudan rakibi FC Motherwell'in aynı sırada aldığı yenilgi, Hibs'e son haftada Avrupa kupalarına katılım için bir final maçı oynama fırsatı verdi. Ancak Hibernian, kendi seyircisi önünde 0:1 kaybetti, sezonu beşinci bitirdi ve Avrupa biletinden oldu.

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Ama yalnızca kısa bir süreliğine. Çünkü aynı sırada Celtic, Hibs'in şehirdeki rakibi Hearts of Midlothian'ı yendi. Hearts, sezon boyunca 1985'ten bu yana Celtic veya Rangers dışından çıkan ilk şampiyon olmanın eşiğindeydi. Şampiyonluğu cebine koyan Celtic, bir hafta sonra kupa finalinde Dunfermline Athletic'i yenmek için Hampden Park'a gitti. Celtic'in finaldeki galibiyeti sayesinde Hibs de sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Üstelik 50 yıl sonra ilk kez üst üste iki sezonda bunu başardı.

IMAGO

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Felix Passlack, VfL Bochum'dan İskoçya'daki Hibernian'a transfer oldu

Passlack, tüm bu karmaşanın ve henüz anlatacaklarımızın tam ortasındaydı. Bir dönem BVB'de gözden çıkarılan bek, geçen kış transfer döneminin son gününde VfL Bochum'dan İskoçya'ya gitmişti. Sözleşmesi yazın sona erecek olmasına rağmen Edinburgh'un köklü kulübü Passlack için 200.000 euro ödedi.

Passlack, Castroper Straße'de iki buçuk sezon geçirdi. Uzun süre düzenli olarak ilk 11'de oynadı ancak 2025'te 2. Lig'e düşülmesinin ardından pek forma şansı bulamadı. Hibernian ilgisini erkenden gösterdi. 2015'te U17 Fritz Walter Altın Madalyası'nı kazanan ve bugün 28 yaşında olan futbolcu, transfer fikrine ısınmak için geçen Noel dönemini Edinburgh'da geçirdi.

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Daha önce Norwich City ve Fortuna Sittard'da kiralık olarak yurt dışı deneyimi yaşayan Passlack, Bochum'un Danimarka Birinci Ligi ekibi Randers FC'den Oliver Olsen'i yerine transfer etmesine kadar beklemek zorunda kaldı. Daha sonra bu süreci, "1 Ocak'tan itibaren bekledim ve kendi kendime, 'Hadi, birini alın, birini alın!' dedim. Biraz can sıkıcıydı" sözleriyle anlattı.

IMAGO

Felix Passlack, Hibernian'a gelişinden sekiz ay sonra kaptan oldu

2029'a kadar sözleşme imzalayan Passlack, İskoçya'nın başkentinde müthiş bir başlangıç yaptı. Transferinden sonra yalnızca bir antrenmana çıkmasına rağmen kısa süre içinde ilk 11'de sahaya çıktı. Üç hafta bile geçmeden Celtic Park'taki sürpriz 2:1'lik galibiyette ilk golünü attı.

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Passlack, o andan itibaren ilk 11'in vazgeçilmezi oldu. Geçen sezon forma giydiği 13 maçın tamamına ilk 11'de başladı ve yalnızca sağ orta saha oyuncusu olarak görev yaptı. "Gençken kanatta oynamış olmam bana yardımcı oluyor. Hem de çok. Teknik direktörün görmek istediği tam olarak bu: Sürekli ceza sahasında olmamız, arka direkte her zaman hazır bulunmamız" dedi.

O zamandan bu yana statüsü değişmedi. Hatta daha da güçlendi: Passlack, gelişinden yalnızca sekiz ay sonra bugün takımın kaptanı. Takım arkadaşı Jamie McGrath şaşkınlığını şöyle dile getirdi: "Onu kaptanlık pazubandıyla görmek biraz tuhaf. Felix'e herkes büyük değer veriyor. Gerçekten harika, yaklaşılması kolay biri. Takımın kalbi o."

IMAGO

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Hibernian, Avrupa'da tarihî bir başarının eşiğine geldi

Peki kaptanlığa nasıl geldi? Bunun için yine dram gerekiyordu. Teknik direktör David Gray'in takımı, Konferans Ligi elemelerinde iki tur geçti. Ardından deplasmandaki 0:0'lık beraberliğin rövanşında KAA Gent'i kendi sahası Easter Road'da ağırladı. Hibs kazansaydı kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasının grup aşamasında yer alacaktı.

0:1 geriye düştükten sonra maçı çevirdiler; Passlack 77. dakikada skoru 2:1 yaptı. Ancak karşılaşma gerçekten de yenilgiyle sonuçlandı: Belçikalılar uzatma dakikalarının ilkinde skoru 3:2'ye getiren golü attı. Hibernian yıkılmıştı.

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Ardından gelen dört lig maçında üç yenilgi alındı. Teknik direktör Gray'in görevine son verildi, yerine Marink Reedijk geldi. Henüz 35 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce SK Beveren'i beş yılın ardından birinci lige çıkarmıştı. Takımın yükselişi, alınabilecek 72 puanın 66'sını toplamasıyla daha şubat ayı sonunda kesinleşmişti.

Getty Images

Felix Passlack ve Hibernian, kulüp marşıyla sosyal medyada gündem oldu

Reedijk göreve geleli yalnızca birkaç gün olmuştu ki kaptanlık pazubandını Martin Boyle'dan alıp Passlack'ı kariyerinde ilk kez kaptan yaptı. Reedijk kararını, "Felix benim için örnek bir oyuncu. Binlerce mil koşuyor, elinden gelenin en iyisini yapıyor ve sahada her şeyini veriyor. Şu anda ihtiyacımız olan tam da bu. Yalnızca örnek olmakla kalmıyor, fikirlerini de dile getiriyor ve ne gerektiğini bilecek kadar tecrübeli" sözleriyle açıkladı.

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Ancak Hollandalı teknik direktörün etkileyici serisi İskoçya'da hemen sona erdi. Hibs, Reedijk yönetimindeki ilk üç maçını da birer gol farkla kaybetti ve ligin son sırasına geriledi. Yine dram, yine duygular; hem de her türlüsü.

Çünkü sportif açıdan yaşanan bu dip noktanın yalnızca birkaç gün ardından, tarihî bir yolculuğa eşlik edebilecek ve sosyal medyada geniş yankı bulan bir an geldi. Hibernian, ülkenin ikinci kupa organizasyonu olan Lig Kupası'nın yarı finalinde Hearts'ı Tynecastle Park'ta 2:1 yendi. Büyük şehir rakibini mağlup ettikten sonra taraftarlar ve takım, The Proclaimers'ın geleneksel kulüp marşı "Sunshine on Leith"i birlikte söyledi. Görüntüler ertesi gün sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

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Felix Passlack'lı Hibernian, 2016'dan bu yana ilk kupasını kazanabilir

Bu sezon şu ana kadar oynadığı 21 maçın 19'una yine ilk 11'de başlayan Passlack, yaşananlardan çok etkilendi. "Burada olmaktan gerçekten mutluyum. Şehri ve kulübü seviyorum, insanlar harika. Takıma uyum sağlamak benim için gerçekten kolay oldu. Kaptanlık pazubandını taşımak benim için bir ayrıcalık. Onu gururla taşıyorum" dedi.

Bir beraberliğin ve Aberdeen'deki 4:0'lık galibiyetin ardından Hibs biraz nefes aldı ve 12 takımlı ligde onuncu sıraya yükseldi. Passlack, Aberdeen maçında yaşadığı fiziksel sorun nedeniyle sahadan erken ayrılmak zorunda kaldı. Millî aranın ardından beş lig maçı daha oynanacak. Ardından, Premiership'teki karşılaşmalarından yalnızca altı gün sonra Rangers ile kupa finalinde karşı karşıya gelecekler.

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Hibernian formasıyla çıktığı 34 resmî maçta dört gol ve altı asistle toplam on gole katkı sağlayan Passlack'ın Rangers'a karşı iyi anıları var: Takımı, ağustosta olduğu gibi daha önce mayısta da Ibrox Stadyumu'nda 2:1'lik deplasman galibiyeti aldı.

Şimdi ise Hampden Park'ta buluşacaklar. Hibs, 2016'dan bu yana ilk kupasını kazanabilir. O yıl, 114 yıllık aranın ardından İskoçya Kupası'nı yeniden kazanmışlardı. Finaldeki rakipleri Glasgow Rangers'tı. Uzatma dakikalarının ikinci dakikasında galibiyet golünü atan isim ise eski teknik direktör Gray'di. Bundan iyi bir işaret olur mu?

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Felix Passlack: Profesyonel kariyerine genel bakış