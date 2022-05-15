Barcelona kulübü, bir dönem Katalan ekibinde oynayan ve U20 seviyesinde Arjantin'i temsil eden Maxi Rolon'un trafik kazasında vefat ettiğini duyurdu.

27 yaşındaki Rolon, altyapısında yetiştiği Barcelona'nın B takımında top koşturduktan sonra Güney Amerika ve Orta Doğu'da çeşitli kulüplerde oynamıştı.

2015'te U20 Güney Amerika Şampiyonası'nı kazanan Arjantin kadrosunda yer alan Rolon, şu anda Şili'nin Deportes Iquique takımında oynayan kardeşi Leonardo ile birlikte U20 Dünya Kupası'nda da boy göstermişti.

Barcelona'dan mesaj

Arjantin polisinin raporuna göre; içinde Rolon ve ağabeyi Ariel'in bulunduğu araç Cumartesi sabah saatlerinde, Casilda yakınlarındaki yolda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Maxi ve Ariel kazada hayatlarını kaybederken, iki oyuncunun mücadele ettiği Liga Casildense'de Pazar günü oynanması gereken maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

🖤 ​​Consternados por la muerte de Maxi Rolón (1995), jugador del fútbol base del FC Barcelona entre 2010 y 2016. Expresamos nuestro más sentido pésame y todo el apoyo a su familia. Descanse en Paz pic.twitter.com/PZUEixkvoL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 14, 2022

Barcelona kulübü talihsiz olayın ardından Twitter'da bir mesaj yayımladı:

"2010-2016 yılları arasında Barcelona altyapısında oynayan Maxi Rolon'un vefatıyla sarsılmış durumdayız."

"Rolon ailesine sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Barcelona B takımıyla 24 maça çıkan Rolon iki gol kaydetmişti.

2017'de Barcelona'dan ayrılan Rolon bir süre Brezilya'da Santos forması giydikten sonra Lugo ile anlaşarak İspanya'ya döndü. Kariyerine Arjantin, Ekvador ve Şili'de devam eden Rolon, Irak ekibi Al Diwaniya'da da oynamıştı.