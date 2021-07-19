Tottenham’ın görüşmelere başladığı ancak tepkiler nedeniyle vazgeçtiği Gattuso, açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho ile yollarını nisan ayında ayıran Tottenham, sezon sonuna kadar göreve Ryan Mason’ı getirmişti.

Uzun süren arayış sürecince Antonio Conte, Paulo Fonseca, Erik ten Hag ve Gennaro Gattuso gibi isimlerle görüşen Tottenham, Wolves’tan ayrılan Nuno Espirito Santo ile anlaşmaya varmıştı.

Geçen sezonun sonunda Napoli’den ayrılan Gattuso, Fiorentina ile anlaşmaya varmış ancak transfer stratejilerindeki uyumsuzluk nedeniyle kulüpten ayrılmıştı.

Neler yaşandı?

Tottenham ile görüştüğü dönemde ise İtalyan teknik adam, geçmişte yaptığı ırkçı ve cinsiyetçi söylemler nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer almış ve Premier Lig temsilcisi de bu yüzden Gattuso’dan vazgeçmişti.

Il Messaggero’ya konuşan Gattuso, bu süreçten şöyle bahsetti:

“Fiorentina dönemim hakkında konuşmak bile istemiyorum, çoktan unuttum gitti. Ama Tottenham için aynı şeyi söyleyemem.”

“Benim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Beni, olmadığım biriyimiş gibi anlattılar ve benim de yapabileceğim bir şey yoktu.”

“Kendimi savunamadığım için ve anlattıkları insan olmadığıma İngiltere’yi inandıramadığım için üzgünüm.”

“Bu hikaye, herhangi bir yenilgiden veya kovulmadan daha üzücüydü, internetin ne kadar tehlikeli olabileceğini de görmüş olduk.”

“Bu tarz kötülükler Twitter veya Facebook gibi ortamlarda kendine daha fazla güç bulabiliyor.”

Caroline Morace’ın sözleri

İtalyan kadın futbolunun efsane ismi Morace, bu suçlamalar karşısında Gattuso’ya destek olmuştu:

“Rino Gattuso ile Milan’da beraber çalıştık ve o günlerden beri profesyonel fikirlerimizi ve görüşlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz.”

“Gattuso, özel bir insandır ve ayrımcılığın her türlüsüne karşıdır. Bu tarz suçlamaları yapanları onu tanımıyorlar.”

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