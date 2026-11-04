Barcelona, Atletico Madrid karşısında oynayacağı beklenen mücadele öncesinde moral bozucu bir darbe aldı. Orta saha oyuncusu Rodrigo Hernandez'in sakatlığına ilişkin daha kaygı verici detayların ortaya çıkmasının ardından, oyuncunun yokluğunun yaklaşık bir ay kadar uzayabileceği ve takımı bir dizi önemli maçta hizmetlerinden mahrum bırakabileceği belirtildi.

Katalan kulübü bugün resmi bir tıbbi açıklamada, Rodri'nin tabi tutulduğu tetkiklerin, Aston Villa maçı sırasında kas rahatsızlığı hissetmesinin ardından sağ bacağındaki arka uyluk kasında hafif bir sakatlık geçirdiğini doğruladığını açıklamıştı. Ancak yokluğunun süresini belirtmeyen kulüp, oyuncunun önümüzdeki pazar günü La Liga'da oynanacak Atletico Madrid maçına yetişemeyeceğini teyit etmekle yetindi.

Hafif bir sakatlık değil, kas yırtığı

"Sport" gazetesine göre, tetkikler oyuncunun sağ bacağındaki arka uyluk kasında yırtık yaşadığını doğruladı ve bu durum onu dört hafta boyunca sahalardan uzak tutabilir. Bu gelişme, sakatlığın kulübün tıbbi açıklamasının ima ettiğinden daha etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Böylece Rodri'nin yokluğu, önümüzdeki pazar günü Metropolitano Stadı'nda oynanacak Atletico Madrid maçıyla sınırlı kalmayacak, aksine önümüzdeki haftalardaki diğer maçları da kapsayacak şekilde uzayacak.

Önemli maçlar

Gazete, Rodri'nin 22 Kasım'daki Villarreal maçında yer almayacağını, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Sabah ile oynanacak maç için takımla birlikte Bakü'ye gitmeyeceğini, bunun yanı sıra Deportivo karşısında da olmayacağını belirtti.

Sakatlığın, kasım ayındaki milli ara sırasında İspanya Milli Takımı ile katılımını da etkilemesi bekleniyor; zira oyuncunun iki milli maç oynamak üzere takım kampına katılması planlanıyordu.

Beklenen iyileşme süresinin uzaması halinde, oyuncu İspanya Ligi'nde Celta Vigo karşılaşmasında ve Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçında da yer almayabilir; nihai durumu ise tedaviye vereceği tepkiye göre belirlenecek.

Rodri'nin bu sezon oynadığı rol göz önüne alındığında, teknik direktör Hansi Flick için durum daha da zorlaşıyor. Oyuncu, Barcelona ile toplam 945 dakika sahada kalarak 14 resmi maçta forma giydi ve 11 kez ilk on birde yer aldı.

Oyuncu, son dönemde Alman teknik adamın hesaplarında temel bir unsur haline gelmişti; takımın oynadığı son yedi maçın altısına ilk on birde başlamıştı. Bu durum, Flick'i yokluğu süresince orta saha seçeneklerini yeniden düzenlemeye mecbur bırakıyor.

Aston Villa karşısında ikinci yarıda Rodri'nin yerine oyuna girip iyi bir izlenim bırakan Marc Bernal, Frenkie de Jong ile birlikte oyuncunun yokluğunu telafi etmek için mevcut seçenekler arasında öne çıkıyor.