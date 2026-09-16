Ünlü medya insanı ve "El Chiringuito" programının sunucusu Josep Pedrerol'ün açıklamaları, Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın kökenine değinmesinin ardından İspanya'da geniş tartışmalara yol açtı. Pedrerol, Ceuta'ya destek forması krizini tartışırken bu konuya girmiş, ardından bunun bir "dil sürçmesi" olduğunu belirterek resmi bir özür sunmuştu.

Krizin kıvılcımı: "Biz Ceuta'yız" forması

Olay geçen salı gününe uzanıyor. Martínez Valero Stadı'nda oynanan Elche - Real Madrid maçı öncesindeki törenler sırasında, Ceuta'da süregelen göç krizinin ortasında, iki takımın oyuncuları AVE şirketinin şehir halkına destek göstermek için başlattığı bir girişim kapsamında üzerinde "Biz Ceuta'yız" yazan formalar giydi.

Ancak bilindiği üzere, Real Madrid'den üç oyuncu bu girişime katılmamayı seçti ve mesajı gizledi. Bu oyuncular Vinicius, Mbappe ve Konate'ydi. Bu durum, oyuncuların ahlaki tutumu üzerine radyo ve televizyonda saatlerce süren uzun bir tartışma başlattı.

Pedrerol, üç Real Madrid oyuncusunun tutumunu haklı çıkardıktan sonra, dikkatini aniden Barcelona'ya çevirdi ve Katalan kulübünün de kampanyaya katılmasını istedi. Lamine Yamal'ın adını anarak şunu sordu: "Lamine'yi zor bir duruma sokmamak için onu giymeyecekler mi?"

Ardından sunucu, tartışmanın şiddetini artıran bir ifadeyle daha da ileri gitti ve canlı yayında şöyle dedi: "Lamine, İspanya için oynasa da Fas kökenlidir."

Özür ve gerekçe: "Dil sürçmesi"

Büyük gürültünün ardından Pedrerol çarşamba günü kendini savunmak için ortaya çıktı ve Katalonya radyosunda Francesc Garriga'ya bir özür sundu. Şöyle dedi: "Bu bir dil sürçmesiydi; Fas kökenli olduğunu söylemeyi unuttum, çünkü babası Fas kökenlidir."

Bakış açısını açıklayarak ekledi: "Ama demek istediğim şu ki, hepimiz Lamine Yamal'ın daha zor bir durumdan geçtiği konusunda hemfikiriz. Sizce Real Madrid tüm oyuncuları dahil ederek doğru mu davranıyor, yoksa bir hata mı yapıyor? Doğru davranıp davranmadıklarından emin değilim; Real Madrid oyuncularını çok zor bir duruma soktular, Barcelona ise bu durumdan kaçındı."

"El Chiringuito" sunucusu, oyuncuların toplumsal ve siyasi bir meseleye dahil edilme biçimine yönelik eleştirisini sürdürerek şöyle dedi: "Kimin iyi davrandığını ya da kötü davrandığını bilmiyorum, ama şirketin oyuncuları bu durumu kabul etmeye zorlaması kulüp açısından bir hatadır; çünkü bunu yaymak ve oyuncuları buna dahil etmek büyük bir hatadır."

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Pedrerol açıklamalarını, kararın içeride alınması gerektiğini vurgulayarak tamamladı: "Evet, bu sadece bir ifade, ama bir forma; bir hakarete yol açıp açmayacağını belirlemek için tartışılması ve üzerine konuşulması gerekir."