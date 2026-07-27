Leo Sauer’de hücuma yeni bir oyuncu gelmesi bekleniyor; bu isim, bir zamanlar DFB’nin gözde gençlerinden birine kâbus gibi bir ilk maç yaşatmıştı ve bunun Joshua Kimmich için de sonuçları olmuştu.

Yaklaşık bir yıldan biraz daha kısa süre önce Julian Nagelsmann’ın büyük misyonu başlamıştı; bir önceki yaz yaşanan acı Avrupa Şampiyonası vedasının ardından sözlerini eyleme dökerek Dünya Kupası’nı kazanmak. Ancak herkesin bildiği gibi bu hedef ağır bir şekilde başarısızlıkla sonuçlandı ve eleme sürecinin başlangıcı da hiç iyi işaretler vermiyordu: 4 Eylül 2025’teki açılış maçında Slovakya karşısında tarihi ölçekte bir 0-2 yenilgi geldi.

DFB’nin 117 yıllık tarihindeki ilk deplasman Dünya Kupası elemesi mağlubiyetinde birden fazla tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşandı. Antonio Rüdiger ya da Leon Goretzka gibi tecrübeli isimler tam anlamıyla sınıfta kalırken, özellikle Nnamdi Collins unutmak isteyeceği bir gece yaşadı. Gerçi Bratislava’daki o akşamı muhtemelen hayatı boyunca unutamayacak. Artık 22 yaşında olan Eintracht Frankfurtlu oyuncu sağ bekte fazlasıyla yetersiz göründü, kendi kanadından bir fırsat sonrası diğerine izin verdi ve 0-1’de de belirleyici şekilde pay sahibiydi; üstelik bu, A milli takım formasıyla ilk maçında yaşandı.

Devre arasında Nagelsmann’ın, sonrasında basında sert şekilde eleştirilen Collins’i oyundan almak dışında başka çaresi kalmadı. Kâbus gibi ilk maçının ardından asıl mevkisi stoper olan oyuncu bugüne kadar bir daha milli maç oynayamazken, Almanya’da neredeyse gelenek hâline gelen sağ bek tartışması yeniden alevlendi.

Bunun sonucu olarak Nagelsmann, Kuzey İrlanda’ya karşı oynanan ikinci eleme maçındaki beşli savunma denemesinin ardından Kimmich’i merkezde oynatma kararını geri aldı ve onu bir kez daha sağ beke çekti. Geri dönüş olmadı. Bu tercih, Dünya Kupası’ndaki utanç verici elenişin ardından da milli takım teknik direktörünün yüzüne vuruldu.

Ancak fitili ateşleyen yalnızca Collins değildi. Bunun bir nedeni de onun son derece formda rakibi Leo Sauer’di. Feyenoord Rotterdam’ın genç sol açığı doğrudan gol katkısı yapmasa da, zorlanan debutantı ilk yarının neredeyse her dakikasında çözümsüz problemlerle karşı karşıya bıraktı. Neredeyse her pozisyondan galip çıktı ve birkaç kez adını skor tabelasına yazdırmaya çok yaklaştı. Müthiş hızı, dripling gücü ve bire birdeki üstünlüğü artık yakında Bundesliga’yı da zenginleştirecek.

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Leo Sauer: VfB Stuttgart, Hoffenheim ve Benfica’yı geride bırakıyor gibi görünüyor

Bild ve Sky’ın oy birliğiyle aktardığına göre, şimdiye kadar transfer piyasasında daha çok temkinli davranan VfB Stuttgart - Dzenan Pejcinovic’in de gelmesi bekleniyor - artık 20 yaşına gelen oyuncunun transferini bitirmeye çok yakın. Haberlere göre bonservis bedeli 12,5 ila 15 milyon euro arasında değişiyor, buna bir de tek haneli milyonlar seviyesinde bonuslar ekleniyor; söz konusu rakam Neckar kıyısından Hollanda’nın liman kentine akacak.

Bu transfer, Svabyalılar adına gerçek bir mesaj olarak değerlendirilebilir. Çünkü 1,84 metre boyuyla belli bir fiziksellik de sunan Sauer için verilen yarışta 2025 Almanya Kupası şampiyonunun, diğerlerinin yanı sıra TSG Hoffenheim ve Benfica’yı geride bıraktığı belirtiliyor.

Sky’ın bilgisine göre Sauer’in sunduğu toplam paket, özellikle teknik direktör Sebastian Hoeneß’i ikna etti; bu nedenle şu anki VfB’nin sol hücum hattında görev yapan isimlerin de uyarılmış olması gerekiyor. Geçtiğimiz sezonda sol kanatta özellikle Chris Führich ile Jamie Leweling ve kısmen de Bilal El Khannouss tercih edilmişti.

Ancak gelen haberlere göre son adı geçen oyuncu, uygun bir teklif gelmesi hâlinde VfB’den yeniden ayrılabilir; oysa Faslı futbolcu yalnızca birkaç ay önce bonservisiyle kadroya katılmıştı. Buna karşın Dünya Kupası’nda çok yönlü hücum oyuncusu, bir üst düzey kulübe transfer için kendisini vitrine çıkardı ve iddiaya göre ani bir ayrılığa da göz kırpıyor.

VfB Stuttgart dikkatli olmalı: Leo Sauer ağır bir sakatlıktan çıkıyor

Sauer, geçen sezon Rotterdam’da tartışmasız ilk 11 oyuncusu olarak görülüyordu. Ancak yılın başında önce ciddi bir uyluk sakatlığı, kısa süre sonra da kısmi kas yırtığı yaşadı ve bu yüzden şubat ortasından bu yana sadece iki resmi maça çıkabildi. Şu sıralarda yeniden yükleme antrenmanlarında bulunan Sauer, bu zorunlu araya kadar Feyenoord formasıyla Eredivisie ve Avrupa Ligi’nde 26 maçta altı gole katkı yaparak hiç de fena olmayan bir performans ortaya koydu. Kasım başında grup aşamasında VfB ile oynanan doğrudan eşleşmede ise oyuna ancak geç dakikalarda girdi.

Sauer için Stuttgart’a transfer, gelişiminde bir sonraki adımları atma fırsatı anlamına geliyor. Hem de çok daha yüksek rekabet ve daha güçlü rakiplere karşı. Bunların arasında, Frankfurt ile Stuttgart arasındaki mücadelede yolları sahada yeniden kesişirse muhtemelen rövanş için yanıp tutuşacak Collins de olabilir.

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VfB Stuttgart: Hazırlık dönemindeki mevcut hazırlık maçı sonuçları

Tarih / Saat Hazırlık maçı 19 Temmuz TSG Balingen 0:7 VfB Stuttgart 25 Temmuz / 15.00 FSV Hollenbach 0:5 VfB Stuttgart 29 Temmuz / 19.00 Kickers Offenbach - VfB Stuttgart 1 Ağustos / 15.00 VfB Stuttgart - FC Paris 8 Ağustos / 17.00 VfB Stuttgart - FC Everton







