Leo Sauer’le birlikte hücum hattına yeni bir oyuncu gelmek üzere gibi görünüyor; bu oyuncu, bir zamanlar DFB’nin genç yıldızlarından birine kâbus gibi bir ilk maç yaşatmıştı. Bunun Joshua Kimmich için de sonuçları olmuştu.

Yaklaşık bir yıldan biraz daha kısa süre önce Julian Nagelsmann’ın büyük misyonu başlamıştı; bir önceki yaz yaşanan acı Avrupa Şampiyonası elenişinin ardından sözlerini eyleme dökerek Dünya Kupası’nı kazanmak. Ancak bilindiği üzere bu hedef büyük bir hüsranla sonuçlandı ve elemelere başlangıç da pek hayırlı olmadı: 4 Eylül 2025’teki açılış maçında Slovakya karşısında tarihi ölçekte bir 0-2 yenilgi yaşandı.

DFB’nin 117 yıllık tarihindeki ilk deplasman Dünya Kupası elemesi yenilgisinde birden fazla tam anlamıyla çöküş yaşandı. Antonio Rüdiger ya da Leon Goretzka gibi tecrübeli isimler tüm çizgide hayal kırıklığı yaratırken, en çok da Nnamdi Collins unutmak isteyeceği bir akşam yaşadı. Gerçi Bratislava’daki o geceyi muhtemelen hayatı boyunca unutamayacak. Artık 22 yaşında olan Eintracht Frankfurtlu oyuncu sağ bekte fazlasıyla yetersiz göründü, kendi kanadından peş peşe pozisyonlar verdi ve 0-1’de de belirleyici biçimde pay sahibiydi; üstelik A Milli Takım’daki ilk maçında.

Devre arasında Nagelsmann’ın, maç sonrasında basında sert şekilde eleştirilen Collins’i oyundan almak dışında seçeneği kalmadı. Kâbus gibi ilk maçının ardından asıl mevkisi stoper olan oyuncu bugün hâlâ başka bir milli maç oynamadı; buna karşılık Almanya’da neredeyse gelenek hâline gelen sağ bek tartışması yeniden alevlendi.

Bunun sonucu olarak Nagelsmann, ikinci eleme maçında Kuzey İrlanda’ya karşı denediği beşli savunma denemesinin ardından Kimmich’i merkezde oynatma kararından vazgeçti ve onu bir kez daha sağ savunmaya çekti. Artık geri dönüş olmadı. Bu hamle, utanç verici Dünya Kupası elenişinin ardından da milli takım teknik direktörünün yüzüne vuruldu.

Ancak taşı yerinden oynatan yalnızca Collins değildi. Bunun bir nedeni de onun son derece formda rakibiydi: Leo Sauer. Feyenoord Rotterdam’ın genç sol kanat oyuncusu doğrudan gol katkısı yapmasa da, zorlanan debutantı ilk yarının neredeyse her dakikasında çözümsüz problemlerle karşı karşıya bıraktı. Neredeyse her pozisyondan galip çıktı ve birkaç kez de skor tabelasına adını yazdırmanın eşiğine geldi. Müthiş hızı, adam eksiltme becerisi ve bire birdeki üstünlüğü yakında Bundesliga’ya da renk katacak.

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Leo Sauer: VfB Stuttgart, Hoffenheim ve Benfica’yı geride bırakıyor gibi

Bild ve Sky’ın ortak haberine göre, şu ana kadar transfer piyasasında daha temkinli davranan VfB Stuttgart - Dzenan Pejcinovic’in de gelmesi bekleniyor - artık 20 yaşına gelen oyuncunun transferini bitirmeye çok yakın. Haberlere göre bonservis bedeli 12,5 ila 15 milyon euro arasında, buna ek olarak tek haneli milyon seviyesinde bonuslar da söz konusu; bu para Neckar kıyısından Hollanda’nın liman kentine akacak.

Bu transfer, Svabyalı ekip adına net bir mesaj olarak değerlendirilebilir. Çünkü 1,84 metre boyundaki Sauer için yürütülen yarışta 2025 Almanya Kupası şampiyonunun, diğerlerinin yanı sıra TSG Hoffenheim ve Benfica’yı geride bıraktığı belirtiliyor.

Sauer’in toplam paketi, Sky’ın bilgisine göre özellikle teknik direktör Sebastian Hoeneß’i ikna etti; bu nedenle şu anki sol VfB hücum hattı için de bir uyarı niteliği taşıyor olabilir. Geçen sezonda sol kanatta özellikle Chris Führich ve Jamie Leweling, zaman zaman da Bilal El Khannouss forma şansı bulan isimlerdi.

Ancak son adı geçen oyuncunun, uygun bir teklif gelmesi hâlinde VfB’den yeniden ayrılabileceği konuşuluyor; oysa Faslı oyuncu yalnızca birkaç ay önce bonservisiyle kadroya katılmıştı. Ne var ki Dünya Kupası’nda çok yönlü hücum oyuncusu, üst düzey bir kulübe transfer için kendini vitrine çıkardı ve iddiaya göre ani bir ayrılığı da değerlendiriyor.

VfB Stuttgart’a uyarı: Leo Sauer ağır bir sakatlıktan geliyor

Sauer geçen sezon Rotterdam’da tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak görülüyordu. Ancak yılın başında önce ağır bir uyluk sakatlığı, kısa süre sonra da kısmi kas yırtığı yaşadı ve bu yüzden şubat ortasından bu yana sadece iki resmi maça çıkabildi. Şu anda bireysel dönüş çalışmalarını sürdüren Sauer, zorunlu arasına kadar Eredivisie ve Avrupa Ligi’nde Feyenoord formasıyla çıktığı 26 maçta altı gole katkı yaparak iyi bir üretim ortaya koydu. Kasım başında grup aşamasında VfB ile oynanan doğrudan eşleşmede oyuna ancak geç dakikalarda girmişti.

Sauer için Stuttgart’a transfer, gelişiminde sonraki adımları atma fırsatı anlamına geliyor. Üstelik çok daha yüksek seviyede rekabet ve daha güçlü rakiplere karşı. Bunların arasında, Frankfurt ile Stuttgart arasındaki karşılaşmada sahada yeniden karşı karşıya gelmeleri hâlinde büyük ihtimalle rövanş peşinde olacak Collins de yer alıyor.

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VfB Stuttgart: Hazırlık dönemindeki şu ana kadarki hazırlık maçı sonuçları

Tarih / Saat Hazırlık maçı 19 Temmuz TSG Balingen 0:7 VfB Stuttgart 25 Temmuz / 15.00 FSV Hollenbach 0:5 VfB Stuttgart 29 Temmuz / 19.00 Kickers Offenbach - VfB Stuttgart 1 Ağustos / 15.00 VfB Stuttgart - FC Paris 8 Ağustos / 17.00 VfB Stuttgart - FC Everton







